Ozbi'den Ali İsmail için şarkı: Haykır adalet diye!

Gezi Parkı direnişi sırasında, 'Asi' isimli şarkıyla da büyük beğeni toplayan rap sanatçısı Ozbi, Ali İsmail Korkmaz için şarkı yayınladı. Eskişehir'de 2-3 Haziran 2013'te Gezi Parkı gösterileri sırasında üniversiteli Ali İsmail Korkmaz bir grup polis ve sivil tarafından darp edilmiş ve 38 gün sonra, 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetmişti.

"Uyan Ali'm" isimli halk türküsünün nakaratının yer aldığı ve aynı ismi taşıyan şarkının kalan sözleri vokal ve söz yazma tekniğiyle bilinen Ozbi tarafından yazılırken, müzikte de yine Ozbi'nin imzası var. 24 Şubat gecesi yayımlanan şarkının videosu, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.