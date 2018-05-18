Turhan Selçuk Karikatür Ödülü, Hırvat karikatüristin oldu

Yaşar ANTER / MİLAS (Muğla), (DHA)- Birincilik ödülü, göçmenlerin dramına dikkat çektiği eseriyle Hırvat karikatürist Zarko Luetic Zar'ın oldu.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'na 61 ülkeden, 514 karikatürist, 1847 karikatür ile katıldı. 12-13 Mayıs tarihleri arasında Turhan Selçuk Karikatürlü Ev'de toplanan, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, merhum karikatürist Turhan Selçuk'un eşi Ruhan Selçuk ile Kamil Masaracı, İzel Rozental, Eda Oral, Ali Şur, Serter Karataban'dan oluşan jüri üyeleri, karikatürleri tek tek inceledi.

Zorlu geçen değerlendirmenin ardından jüri üyeleri ilk etapta 86 karikatürü tekrar incelemek üzere ayırdı. İkinci turdaki değerlendirmeye ise 32 eser kaldı. Jüri, son tur değerlendirmede birinci, ikinci ve üçüncülüğe layık karikatürler ile özel ödül almaya hak kazanan eser ve diğer 10 karikatürü belirledi.

Yarışmada birinciliği aynı zamanda elektrik mühendisi olan Hırvat kariktaürist Zarko Luetic Zar (67), göçmenlerin umut yolculuğundaki dramına dikkat çektiği eseriyle kazandı.Yarışmada ikinciliği İran'dan Jaber Asadi ve üçüncülüğü de yine İran'dan Nahid Zamani'nin eserleri kazandı. Yarışmada bu yıl ilk kez verilen özel ödüllerin sahipleri ise şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü-Ayat Naderi (İran), Scrikss Özel Ödülü-Angel Romaro Zabata Moro (Kolombiya), Milas Kent Konseyi Özel Ödülü-Milanko Kalicanin (Sırbistan), Labranda Su Özel Ödülü-Halit Kurtulmuş Aydoslu (Türkiye), Leman Dergisi Özel Ödülü-Wissat Asaad (Suriye), Bayan Yanı Dergisi Özel Ödülü-Shahrokh Heidari (İran), Muğla Mimarlar Odası Özel Ödül-Pavel Constandin (Romanya), Yapı Dergisi Özel Ödülü-Sajaaad Rafeei (İran), Schneider Temple Özel Ödülü-Dariuzs Dabrowski (Polonya), İmoga Özel Ödülü-İgor Lukyanchenko (Ukrayna)"

Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer gören karikatürlerin 14 Eylül'de Turhan Selçuk Karikatürlü Evi'nde sergileneceği belirtildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz usta karikatüristimiz Turhan Selçuk'un anısını ve eserlerini yaşatmaya evrensel çizgilerini tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Yarışmaya katılımın her geçen yıl artması bizim için çok mutluluk verici. Türk karikatür dünyasının unutulmaz ismini yaşatmayı sürdüreceğiz" dedi.