Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanan belli oldu

Türkiye'nin en prestijli roman ödüllerinden sayılan Orhan Kemal Roman Armağanı'nın 47.'si bu yıl Kul adlı romanıyla Seray Şahiner' verildi.

Turhan Günay, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Yiğit Bener, Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Nazım K. Öğütçü’den oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, bu yıl 47.'si düzenlenen 2018 Orhan Kemal Roman Armağanı'nın oy birliği ile Can Yayınları tarafından yayımlanan Seray Şahiner’in “KUL” isimli romanına verildiğini duyurdu.

Bugün bir araya gelen kurul, yaptığı açıklamada Seray Şahiner’in “Kul” romanının, kentsel ve rantsal dönüşümle mahallenin çöküşü, kadın bireyin tamamen yalnızlaşmasını, tek başına bir birey olarak var olma mücadelesini, hezeyan, beklenti ve umutlarını, düş kırıklıklarını, topluma hakim olan çeşitli söylemlerden, ideoloji ve inançlardan nasıl etkilendiğini, bu etkileri kişiselleştirip aradan kendi yolunu bulmaya çalışışını, bu etkilerden kurtulamayışını ama gene de teslim olmayışını güçlü bir anlatım tekniğiyle ve tutarlı bir dille, kolaycılıklara sapmadan ince bir mizahla, toplumsal dokuyu arka planda ustalıkla irdelemesi ve Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüyle birebir örtüşmesi nedeniyle 2018 yılı, 47.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görüldüğünü aktardı.

Seray Şahiner'e ödülü 01.06.2018 Cuma günü, İstanbul, Beyazıt’da Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda, Saat:10.30 da yapılacak olan Orhan Kemal’i anma töreninde verilecek.