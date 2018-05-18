18 Mayıs akşamı 39 müze ücretsiz gezilebilecek!

18 Mayıs Avrupa Müzeler Gecesi etkinlikleri dolayısıyla tarih meraklılarına güzel haber.

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayesinde yarın kutlanacak olan 18 Mayıs 'Avrupa Müzeler Gecesi' etkinliği kapsamında Türkiye'de müzeler gece saat 23.00’e kadar açık kalacak.

Etkinlik, Avrupa’da 14'üncü, ülkemizde ise 13'üncü kez gerçekleştirilecek. Müzeler, normal kapanış saatlerinden sonra ücretsiz hale gelecek.

Gece açık olacak müzeler şu şekilde:

Adana Müzesi

Amasya Müzesi

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi

Antalya Müzesi

Alanya Müzesi

Side Müzesi

Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

Aydın Müzesi

Burdur Müzesi

Bartın Amasra Müzesi

Çorum Müzesi

Edirne Müzesi

Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

Hatay Arkeoloji Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Ayasofya Müzesi

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir Atatürk Müzesi

İzmir Efes Müzesi

İzmir Ödemiş Müzesi

Kahramanmaraş Müzesi

Kastamonu Müzesi

Kocaeli Müzesi

Konya Mevlana Müzesi

Konya Karatay Çini Eserler Müzesi

Mardin Müzesi

Mersin Müzesi

Muğla Fethiye Müzesi

Muğla Marmaris Müzesi

Niğde Müzesi

Sivas Müzesi

Sinop Müzesi

Şanlıurfa Müzesi

Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi