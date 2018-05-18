18 Mayıs akşamı 39 müze ücretsiz gezilebilecek!

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayesinde yarın kutlanacak olan 18 Mayıs 'Avrupa Müzeler Gecesi' etkinliği kapsamında Türkiye'de müzeler gece saat 23.00’e kadar açık kalacak.
Etkinlik, Avrupa’da 14'üncü, ülkemizde ise 13'üncü kez gerçekleştirilecek. Müzeler, normal kapanış saatlerinden sonra ücretsiz hale gelecek.
Gece açık olacak müzeler şu şekilde:
Adana Müzesi
Amasya Müzesi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Ankara Etnografya Müzesi
Antalya Müzesi
Alanya Müzesi
Side Müzesi
Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
Aydın Müzesi
Burdur Müzesi
Bartın Amasra Müzesi
Çorum Müzesi
Edirne Müzesi
Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi
Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
Hatay Arkeoloji Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İstanbul Ayasofya Müzesi
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
İzmir Arkeoloji Müzesi
İzmir Atatürk Müzesi
İzmir Efes Müzesi
İzmir Ödemiş Müzesi
Kahramanmaraş Müzesi
Kastamonu Müzesi
Kocaeli Müzesi
Konya Mevlana Müzesi
Konya Karatay Çini Eserler Müzesi
Mardin Müzesi
Mersin Müzesi
Muğla Fethiye Müzesi
Muğla Marmaris Müzesi
Niğde Müzesi
Sivas Müzesi
Sinop Müzesi
Şanlıurfa Müzesi
Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi