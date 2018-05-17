Bilimsel tespit: Şarkılar neşesini kaybetti

1985 ile 2015 yılları arası yıllarda üretilen müzik konusunda araştırma yapıldı ve bugünün müziğinin geçmişe göre daha mutsuz ve depresif olduğu ortaya çıktı. California Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, İngiltere’de son 30 yılda üretilen yarım milyon şarkı incelendi ve müzikteki değişim tespit edildi.

Buna göre şarkılar, tempo, ritim, majör veya minör anahtar gibi öğeleri değerlendiren matematiksel bir formüle dayanarak, eskiden olduğundan daha az mutlu ve ışıltılı bulundu.



Buna göre şarkılar, tempo, ritim, majör veya minör anahtar gibi öğeleri değerlendiren matematiksel bir formüle dayanarak, eskiden olduğundan daha az mutlu ve ışıltılı bulundu.

Araştırmaya göre günümüz şarkı sözleri de daha fazla toplumdan uzaklaşma ve yalnızlık temalı olarak öne çıktı.

Araştırmacılar, 1985 ile 2015 yılları arasında müzik listelerinde yer alan 600 ve listelerde yer almayan 16 bin şarkıyı mutluluk, hüzün ve ışıltı gibi kriterler açısından inceledi.Çalışma sonucunda, hüzünlü şarkıların genelde yavaş ritimli olduğu ve minör anahtarıyla söylendiği tespit edildi. Mutluluk hissi içeren şarkıların son 30 yılda üretilen eserlerin sadece yüzde 20’si kadar olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacı Dr. Natalia Komarova, gençler arasında yayılan toplumsal yalnızlaşmanın müziğe de yansıdığını ve şarkıları da etkilemiş olabileceğini söyledi.