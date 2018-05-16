Netflix, 'Hollywood' için düğmeye bastı

Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix sinema salonları ile mücadele için orijinal içeriği artırdı.

125 milyon kullanıcısı bulunan Netflix, yaz aylarında Hollywood'un gişesi yüksek olması beklenen filmleri ile başa çıkabilmek için agresif bir planı devreye soktu.

Şirket yaz aylarında kullanıcılarının sinema yerine evde daha çok vakit geçirmeleri için ciddi mesai harcayan firma, 2018'de 86 Netflix yapımı filmi platformda kullanıcıları ile buluşturmaya hazırlanıyor.

İzlenme rakamları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Netflix, bu yıl içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulan 33 Netflix yapımı filmin 300 milyon defa izlendiğinin altını çizdi.

ABONE SAYISI 125 MİLYONA ULAŞTI

Geçtiğimiz haftalarda 2018 yılının ilk çeyrek rakamlarını açıklayan şirket toplam kullanıcı sayısının 125 milyona ulaştığını duyurmuştu.

Aynı açıklamada gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2,64 milyar dolar olmuştu.