3. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başlıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 18-27 Mayıs tarihleri arasında İzmirlileri 9 ülkeden önemli şair ve yazarlarla bir araya getiriyor.

Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, üçüncü kez edebiyat dünyasını İzmir'de buluşturuyor. İlki 2015 yılında "Edebiyat Özgürleştirir", ikincisi ise geçtiğimiz yıl eylül ve ekim aylarında "Edebiyat Barıştırır" sloganlarıyla düzenlenen Festival'in üçüncüsü, 18-27 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.

Kültürpark'taki etkinlik alanlarında düzenlenecek olan Festival'in bu yılki teması ise "güzellik"...

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, direktörlüğünü Haydar Ergülen'in, editörlüğünü Mahmut Çınar'ın üstlendiği festivalde Türkiye'nin önde gelen edebiyatçıları, sinema ve tiyatro oyuncuları, müzisyenleri ve yurt dışından gelecek olan katılımcılar; İzmirli edebiyatseverlerle panellerde, söyleşilerde ve okumalarda bir araya gelecek. Festival kapsamında tiyatro ve dinleti gibi etkinliklerin yanı sıra Hüsnü Arkan da bir konser verecek.

Onur konuğu Hasan Ali Toptaş

"Edebiyat Güzelleştirir" ilkesiyle düzenlenen festival Türkiye'nin en önemli şair ve yazarlarını İzmirlilerle buluştururken Festival'in bu yılki Onur Konuğu Türkçe'nin en önemli yazarlarından Hasan Ali Toptaş olacak. Toptaş, 18 Mayıs'taki açılışta, ve19 Mayıs'taki söyleşide İzmirli okurlarla buluşacak.

9 ülkeden konuklar...

Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarını ağırlamanın yanı sıra her yıl çok sayıda yabancı yazar ve şairi de konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'nde bu yıl ABD'den, Çin'den, Tunus'tan, Romanya'dan, İtalya'dan, Finlandiya'dan, Almanya'dan ve Belçika'dan konuklar yer alacak.

Masal ve Şiir Kürsüsü

Baharı edebiyatla karşılamak isteyen İzmirli edebiyatseverlere zengin bir program sunan İzmir Edebiyat Festivali bu yıl bir ilke de sahne olacak. Kültürpark'ta kurulacak olan Masal Kürsüsü ve Şiir Kürsüsü ile masallarını ya da şiirlerini izleyicilerle paylaşmak isteyenlere söz verilecek.

Festivalin programı ise şöyle:

18 Mayıs Cuma, 2018

Kültürpark Etkinlik Alanı

ŞİİR KÜRSÜSÜ

Yönlendirici şair: Gülce Başer

(Saat: 14.00-16.00)

PANEL

Edebiyatla Güzelleşen Coğrafya

Kaan Murat Yanık, Nilüfer Açıkalın, Gülşah Elikbank

Yöneten: Gülşah Elikbank

(Saat: 16.00-17.00)

PANEL VE ŞİİR AKŞAMI

Lea Kalenius (Finlandiya), Olli-Tekka Tennila (Finlandiya), Riitta Cankoçak

Yöneten: Riitta Cankoçak

(Saat: 17.15-18.30)

ŞİİR AKŞAMI

Elçin Sevgi Suçin, Andrew Wessels (ABD), Nurduran Duman, Ming Di (Çin Halk Cumhuriyeti), Maria Grazia Calandrone (İtalya), Tudor Crezu (Romanya)

(Saat: 19.00-20.30)

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Haydar Ergülen (Festival Direktörü)

Hasan Ali Toptaş (Onur Konuğu)

(Saat: 20.30-20.45)

KONSER

Hüsnü Arkan

(Saat: 21.00)

19 Mayıs Cumartesi, 2018

Kültürpark Etkinlik Alanı

ŞİİR KÜRSÜSÜ

Yönlendirici şair: Gülce Başer

(Saat: 15.00-17.00)

SÖYLEŞİ

Hasan Ali Toptaş (Onur Konuğu)

Yöneten: Haydar Ergülen

(Saat: 17.00-18.00)

ŞİİR AKŞAMI

Lotte Dodion (Belçika), Sinem Sal, Amal Musa (Tunus),

Max Czollek (Almanya), Yusuf Alper,

Hasan Öztoprak, Mehmet Said Aydın

(Saat: 19.00-20.30)

20 Mayıs Pazar, 2018

Kültürpark Etkinlik Alanı

ŞİİR KÜRSÜSÜ

Yönlendirici şair: Gülce Başer

(Saat: 16.00-18.00)

SÖYLEŞİ

Özgür Mumcu

(Saat: 19.00-20.30)

ŞİİR VE TÜRKÜ DİNLETİSİ

“Ellerin Elime Değdiği Zaman”

Şükrü Erbaş-Metin Karausta

(Saat: 20.30)

25 Mayıs Cuma

Kültürpark Etkinlik Alanı

MASAL KÜRSÜSÜ

Yönlendirici masalcılar: Esra Firuze Alptekin, Sevda Bahar Savur

(Saat: 15.00-17.00)

MADIMAK ANMASI - 25. YIL

ŞİİR OKUMA

Altay Ömer Erdoğan, Hidayet Karakuş, Gülce Başer,

Zeynep Uzunbay, İsmail Mert Başat

Yöneten: İsmail Mert Başat

(Saat: 18.30-20.00)

PANEL

Dünyayı Güzellik Kurtaracak!

Turgay Kantürk, Tuna Kiremitçi, Habib Bektaş, Meltem Cumbul

Yöneten / Moderator: Turgay Kantürk

(Saat: 20.00-21.30)

26 Mayıs Cumartesi

Kültürpark Etkinlik Alanı

MASAL KÜRSÜSÜ

Yönlendirici masalcılar: Esra Firuze Alptekin, Sevda Bahar Savur

(Saat: 15.00-17.00)

PANEL

Edebiyatın Güzel İzmir’i

Melih Ergen, Ünal Ersözlü, Duygu Kankaytsın

Yöneten / Moderator: Melih Ergen

(Saat: 17.30-18.30)

ŞİİR AKŞAMI

Ali Lidar, Engin Turgut, Mahmut Temizyürek,

Ünal Ersözlü, Duygu Kankaytsın, Hülya Deniz Ünal

(Saat: 19.30-21.00)

27 Mayıs Pazar

Kültürpark Etkinlik Alanı

MASAL KÜRSÜSÜ

Yönlendirici masalcılar: Esra Firuze Alptekin, Sevda Bahar Savur

(Saat: 14.00-16.00)

PANEL VE ANMA

Güzelliğe Tutkun Bir Şair: İlhan Berk 100 Yaşında

İlhan Berk resmi: Engin Turgut

İlhan Berk şiiri: Mahmut Temizyürek

(Saat: 17.00-18.30)

PANEL

Edebiyat ruhu güzelleştirir mi?

Irmak Zileli, Barış İnce, Hülya Deniz Ünal, Tuğçe Isıyel

Yöneten: Mahmut Çınar

(Saat: 19.00-20.30)

İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi

TİYATRO

Hayvan Çiftliği

Altıdan Sonra Tiyatro & D22

(Saat: 21.00)