'Baskıya ve sansüre karşı özgür tiyatro!'

DERYA AYDOĞAN/BİRGÜN- Baba Sahne’nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh, toplumsal baskılara ve uygulanan sansüre karşı tepkisini dile getirdi. Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, ‘Bir Baba Hamlet’ ile 3 ödül alan ve geceye yaptığı ödül konuşmasıyla damga vuran sanatçı, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Baskıya karşı özgür tiyatro yaşasın özgür tiyatro” dedi. Çoruh, Haldun Dormen Özel Ödülü’nü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “O kadar çok kredi aldım ki, bana bir bankanın ödül vermesine o yüzden hiç şaşırmıyorum. Ben kredi çektiğimde faiz yüzde 0.80 iken şimdi yüzde 1.44 oldu. Muammer Karaca Tiyatrosu’na da talibim yani talibiz. Oyuncu arkadaşlarımızla orayı korumak için her şeyi yapmak istiyoruz. Bankalar faiz oranlarını düşürürlerse çok iyi olur” ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Haldun Dormen ise “ Benim adıma verilen bu ödülü Baba Sahne’nin almasından dolayı çok mutluyum. Çok sevindim” dedi.

Bir Baba Hamlet’e 3 ödül birden

Şevket Çoruh’un bir yıl önce kredi çekerek hayata geçirdiği Baba Sahne’nin ilk oyunu olan “Bir Baba Hamlet” ile gecede 3 ödül birden aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Murat Akkoyunlu, Yılın Yönetmeni Ödülü’nü de aynı oyunla Emrah Eren aldı.

Erten: Mücadelede çok yaralımız oldu

Oyuncu, yönetmen Yücel Erten, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen “Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü”ne değer görüldü. Erten, “Ortak mücadeleye katkım olduysa ne mutlu bana. Biliyorum son dönemde mücadelede yaralımız çok oldu. Bir söz vardır, “seni öldürmeyen şey güçlendirir” diye. Lütfen ölmeyelim. Ölmemek için el ele kol kola, omuz omuza yüreklerimizi bir tutalım. Adalet için eşitlik için laiklik için özgürlük için Cumhuriyet için demokrasi için barış için, bir enerji kalkanı oluşturalım. Şiddetle ihtiyaç duyduğumuz ne çok şey var, saymakla bitmiyor. Konuşmamı Muhsin Ertuğrul’un bir sözü ile bitirmek istiyorum, kulaklarımızda çınlasın istiyorum. Şöyle demişti: Eğer tiyatroyu Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar götüremezsek, sahte dindarlığa, yalana ve riyaya karşı mücadelemizde silah olarak ne kullanacağız” dedi ve ayakta alkışlandı.

Afife Ödülleri’ni kazananlar

1-Yılın Başarılı Giysi Tasarımı: Candan Seda Balaban-Hayvan Çiftliği

2-Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Akın Yılmaz Bayrak

3-Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Tolga Çebi-Nora Bir Bebek Evi

4-Yılın En Başarılı Yönetmeni: Emrah Eren- Bir Baba Hamlet

5-Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Özlem Zeynep Dinsel-Yuva

6-Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Murat Akkoyunlu -Bir Baba Hamlet

7-Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu: Canan Atalay Mutluyduk Belki Bugüne Kadar

8-Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu: Ali Yoğurtçuoğlu-Kayıp El

9-Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı: M. Nurullah Tuncer: Romeo ve Julliet

10-Yılın En Başarılı Oyunu: Romeo ve Juliet