'Çingene Kızı' Türkiye'ye iade edilecek

1960’larda Zeugma ören yerindeki kaçak kazılarda Türkiye’den kaçırılıp yurtdışına çıkarılan ve 1965’te ABD’deki Bowling Green Üniversitesi’ne satılan Zeugma Mozaikleri’ne ait 12 parça Türkiye’ye getirilecek.

Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden yurtdışına kaçırılan ve kentin önemli simgelerinden biri haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçaları, yıllar sonra evine dönecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında söz konusu parçaların Türkiye'ye resmen iadesini öngören anlaşma, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nda imzalandı. Anlaşmaya Türkiyeadına New York Kültür ve Tanıtma Ofisi Direktörü Tülin Sermin Özduran, Bowling Green Eyalet Üniversitesi adına da Rektör Dr. Rodney Rogers, Sanat ve Bilim Fakültesi Dekanı Dr. Raymond Craig ile üniversitenin Başkan Yardımcısı Sean P. Fitzgerald imza koydu.

Anlaşmayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Özduran, Zeugma parçalarının Türkiye'ye dönecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Üniversite yönetimi ise yaptığı açıklamada, meşhur Çingene Kızı mozaiğine ait 12 parçanın bu yıl içinde Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

1960'lı yıllarda Zeugma ören yerinde gerçekleştirilen kaçak kazılarda yurtdışına çıkarılan ve 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesi'nce 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma Mozaikleri, o tarihten beri üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.