Cezayir Opera Salonu’nda ‘Kadesh’ rüzgarı esti

Yunus Emre Enstitüsü Anadolu’nun Renkleri ‘Kadesh’ programı ile Türkiye’nin kültürel motiflerini dünyanın beş kıtasında tanıtıyor.

Yunus Emre Enstitüsü’nün 2017 yılından bu yana beş farklı kıtada gerçekleştirdiği Anadolu’nun Renkleri-Kadesh pogramı, dünya turnesi çerçevesinde Buenos Aires, Tallinn, Riga, Vilnius, Minsk, Tokyo ve Yeni Delhi’nin ardından kardeş ülke Cezayir’de seyirci karşısına çıktı.

Yüzlerce kişinin katılımı ile Cezayir Opera Salonu’nda gerçekleştirilen programda, önce geleneksel ve modern dansların armonisiyle Cezayir dans grubu “Le Bale de L’opera”, ardından “Anadolu’nun Renkleri” kapsamında gerçekleştirilen ‘’KADESH’’ gösterisi izleyicilerle buluştu. Adını Anadolu’da bulunan ve dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olarak kabul edilen Kadeş’ten alan gösteride, Anadolu’nun farklı yöresel danslarından motifler sergilenirken dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay da sahneye yansıtılan canlı performansıyla geceye eşlik etti. Kadesh gösterisi Cezayirli izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Cezayir Milli Arşiv Müdürü Prof. Dr. Abdelmadjid Chikhi, Cezayir 2 Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatiha Zerdaoui ve Blida Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramoul Khaled gibi önemli isimlerin katıldığı program, T.C. Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy’un, Cezayir Kültür Bakanı Azzedine Mihoubi’ye üstünde isminin yazılı olduğu ve Türk sanatçı İsmet Keten’in hazırladığı tuğrayı takdimi ve karşılıklı iyi dileklerini sundukları konuşmaları ile sona erdi.