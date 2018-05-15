5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne yoğun ilgi

900 koltuk kapasiteli sahnede temsil edilen oyun seyircinin yoğun ilgisini gördü.



Temsiller öncesinde, sanatçılar, sanatseverler ve basının katılımıyla gerçekleştirilen fuaye söyleşilerine Devlet Tiyatroları Başrejisörü ve aynı zamanda Giydirici oyununun yönetmeni ve oyuncusu Hakan Çimenser, Devlet Tiyatroları Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Kubilay Karslıoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları Zerrin Tekindor, Zafer Algöz ve Celal Kadri Kınoğlu, katıldı.

Her iki oyun temsilini de izleyen Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, oyunların ardından yaptığı konuşmalarda farklı oyunların sahnelenmesi ve sanatçıların Almanya'da tiyatroseverlerle bir araya gelmesinin festivale güç kattığını vurgulayarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'na ve sanatçılara teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.