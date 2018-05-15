Queen filminin fragmanı yayımlandı

Dexter Fletcher'ın yönetmenliğindeki filmde Rami Malek, Lucy Boynton ve Joseph Mazzello gibi oyuncular yer alıyor. Film 1 Kasım'da vizyona girecek.

İşte fragman:

Film, simgeleşmiş şarkıları ve devrimci sesiyle grubun meteorik yükselişine, Mercury'nin yaşam tarzının kontrolden çıkması ile çıkan iç çatışmaya ve yaşamını tehdit eden hastalığına rağmen Mercury'nin rock müzik tarihinin en büyük performanslarından birinde gruba liderlik ettiği Live Aid konserinin arifesinde muzaffer birleşme sürecine yayılıyor. Bu süreçte de, her zaman bir aile gibi olan ve günümüzde dışlanmışlara, hayalperestlere ve müzikseverlere ilham vermeye devam eden bir grubun mirasını süslüyor.