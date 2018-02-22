Merakla bekleniyordu: 18 ay sonra ziyarete açıldı

ŞANLIURFA'da dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve 18 aydır kapalı olan Göbeklitepe, üzerinin çatıyla kapatılmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik Çağ’a ait Göbeklitepe’de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ’a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, üzerine çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 18 ay önce ziyarete kapatıldı.



Göbeklitepe 18 ay sonra ziyarete açıldıKültür ve Turizm Bakanlığı, Göbeklitepe’nin çatı örtüsü ve canlandırma merkezi yapımı nedeniyle 13 Haziran 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını duyurmuştu. Fakat daha sonra çatı koruma projesi bu tarihlerde bitirilememiş ve açılış defalarca ertelenmişti. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Göbeklitepe turistlerin ziyaretine açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe’nin gelecek yılın başında asıl listeye girmesi için çalışma yürütülüyor. Göbeklitepe kazı alanında süren restorasyon çalışmalarında tarihi eserlerin bulunduğu bölgeye 6 milyon 600 bin Euro'luk bedelle koruma amaçlı çatı yapıldı. Ziyarete açılan Göbeklitepe’ye bu yıl turizm sezonunda yoğun yerli ve yabancı turistin beklenildiği öğrenildi.

Göbeklitepe’nin uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için de yürütülen yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler için yapılan dinleme tesisinin de büyük bölümü tamamlandı.