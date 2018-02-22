Adalet Günlüğü Başkent Fuarı'nda

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafından yazılmış olan "Turuncu'nun Seyir Defteri /Adalet Günlüğü" Ankara Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluşacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Ankara Güven Park'ta 15 Haziran'da başlatılan, 9 Temmuz'da Maltepe Mitingi ile sonlanan Adalet Yürüyüşü CHP İl eski Başkan Yardımcısı,Siyaset Bilimci Banu Özdemir tarafından kitaplaştırılmış, kitap okuyucuları ile ilk olarak Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda buluşmuştu.

İlber Ortaylı'dan ,Atilla Dorsay'a kadar bir çok değerli yazarı bu yıl konuk eden 12.Ankara Kitap Fuarı 16 Şubat Cuma günü kapılarını kitapseverlere açtı.

Adalet Yürüyüşü, Maltepe Mitingi ve Çanakkale Adalet Kurultay günlüklerinin yer aldığı ,önsözü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafından yazılmış olan "Turuncu'nun Seyir Defteri /Adalet Günlüğü" Ankara Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluşacak. Özdemir kitabını 24-25 Şubat saat 14:00'te Asi Kitap A712 nolu standda imzalayacak.