Hakan Bayhan’ın yeni masal kitabı çıktı

İlk kitabı Bahçedeki İncir Ağacı 2013 yılında çıkan Hakan Bayhan’ın toplam dört kitabı bulunuyor. Bayhan’ın daha önceki kitaplarında olduğu gibi Mavi Eşekler Adası masalı, büklüm büklüm ilerliyor sayfalar boyunca… İç içe geçen, uc uca eklenen alt öykülerde evrimden, özgür, adil ve mutlu bir toplum umuduna kadar pek çok tohum var okuyucunun bilincine serpiştirilen.

Çocukların ilgisini çekebilmek, onların hayal dünyasını tetikleyecek, aynı zamanda eğlendirecek dili oluşturmanın önemli olduğunu ifade eden Bayhan, “Bunun içinde bir disiplin çerçevesinde çaba sarf edip yazmak gerekiyor. Çocuklar için her zaman heyecan verecek olaylar önem teşkil ediyor. Onların hayalleri ve bu hayallerini gerçekleştirecekleri duygu dünyaları var ki işte bunlar onları tetikliyor ve geliştiriyor” diye konuştu.

“Okyanusun kalbine düşen bir tohum, bu tohumdan yeşeren küçük bir ada ve bu adayı yurt edinen mutlu bir halk: Mavi Eşekler!

BaşımıDerdeSokmam ve BaşımBeladanKurtulmaz: Onlar meraklı, becerikli ve bir o kadar da hayalperest iki Mavi Eşek. Mutlu bir adanın, hüzünlü bir göç hikayesinin kahramanları...

Bu iki arkadaş Mavi Eşekler Adası’nda barış, dostluk ve doğa ile uyum içinde yaşayıp giderken kendilerini bir yolculuğun içinde bulurlar.

Onların yolculuğu tam da olması gerektiği gibi birden bire başlar; rotayı, durakları planlamadan gelişir. Balonları rüzgarın türküsüne kapılıp çok uzak diyarlara götürür yolcularını.

Geçmiş kadar uzağa düşer yolları. Atalarının doğduğu topraklarda kardeşliğin ansızın bozulduğu o günün ardından kalanlar gecikmiş bir özür, geç kalmış bir kucaklama olarak bekler onları.”

HAKAN BAYHAN HAKKINDA



Diyarbakır’da doğdu. 1989 yılında gazetecilik mesleğine foto muhabir olarak başladı. Muhabirlik, Editörlük ve Görsel Yönetmenlik yaptı. Birçok gazete ve dergide müzik ve kitap yazıları yazarken diğer yandan çocuk edebiyatıyla ilgilenmeye başladı. İlk masal kitabı Bahçedeki İncir Ağacı 2013'te, Karıncalar Ülkesine Yolculuk 2015 yılında, Küçük Salyangoz Pişinga 2017 yılında Yitik Ülke Yayınları'nca yayımlandı. Mavi Eşekler Adası yazarın dördüncü eseridir.