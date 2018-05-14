Nuri Bilge Ceylan Cannes'da Türkiye standını ziyaret etti

"Ahlat Ağacı" filmiyle Türkiye'yi temsil eden yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneğinin düzenlediği Türkiye standını ziyaret etti.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından organize edilen Türkiye standına konuk oldu.

Festivalin ana yarışma bölümünde son filmi "Ahlat Ağacı" ile yarışan Ceylan, Türkiye standında Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile bir araya geldi.

Ceylan'a filmin yapımcısı Zeynep Atakan ve başrol oyuncularından Murat Cemcir eşlik etti.

Ceylan, başrollerinde Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Ahmet Rıfat Şungar ve Hazar Ergüçlü’nün bulunduğu Ahlat Ağacı filmiyle Altın Palmiye için yarışıyor.

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor. Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan’ın birlikte yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini, Ceylan’ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Filmin ilk gösterimi 18 Mayıs'ta Grand Theatre Lumiere’de gerçekleşecek. Altın Palmiye, 19 Mayıs’taki kapanış gecesinde sahibini bulacak.