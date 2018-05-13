Bulut Akacan'ın kitabı çocuklara destek oluyor

D&R en çok satanlar listesine girmeyi başaran kitap, satış rekorları kırıyor.



Bulut Akacan’ın Kuzey Yayınları aracılığıyla yayınlamış olduğu Farkında Olmak isimli kitap, D&R mağazalarında yer alan en çok satanlar listesinde zirveye oturmuş durumda. Çıktığı ilk günün ardından yoğun bir ilgiye maruz kalan kitap, mağazalar tarafından stok yetiştirme problemleri gerçekleşebiliyor. D&R dışında ülkemizin birçok seçkin satış mağazasında da yerini almış olan kitaptan elde edilecek gelirin tamamı ÇOHAV’a bağışlanıyor.



Otobiyografi türünde hazırlanmış kitap, pozitif düşünce NLP formatı çerçevesinde oluşturulmuş. Birçok iş alanına hitap edecek şekilde hazırlanan kitap, özellikle profesyonel işletmecilerin ilgisine ve övgüsünü almayı başarmış durumda. Bulut Akacan’ın kitabı yayınlaması ardından sergilemiş olduğu duyarlılık ise kimsenin gözünden kaçmadı. KKTC’yi tüm dünyaya tanıtabilmek adına birçok ülkeye yatırım gerçekleştiren Akacan, Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde gerçekleştirilen sempozyumlara davet edilerek konuşmacı oluyor.



Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı için oldukça önemli bir destek sunan kitap, gelirinin tamamını buraya bağışlıyor. Çocukların çok fazla istimara uğradığı son yıllarda, çocukların geleceği için çok önemli bir duyarlılık gösteren Akacan’a teşekkür ederiz. Akacan Holding bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalarının devamını ve Bulut Akacan’ı ülkemizi uluslararası pazarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmesini can-ı gönülden dileriz.



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