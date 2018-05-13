Gülsüm Anne ve Umut'u film oluyor

Kamuoyunun Gülsüm Anne olarak tanıdığı, Rus asıllı olduğu tahmin edilen ve Umut adı verilen gencin 10 yıl boyunca koruyucu anneliğini üstlenen Gülsüm Kabadayı’nın öyküsü ‘Bir Umut’ adıyla film oluyor.

‘AYLA’NIN İZİNDEN GİDİYOR

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, 'Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu, ikinci bir sahiplenme hikâyesini film haline getirmek için kolları sıvadı. Ünlü yapımcı, kamuoyunda ‘Gülsüm Anne’ olarak tanınan Gülsüm Kabadayı’nın öyküsünün film haklarını satın aldı.

Kabadayı, bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görürken tanıdığı ve Umut adını verdiği kimsesiz gence 10 yıl boyunca koruyucu annelik yapmıştı.

YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI

Türkiye'de dört kez ‘Yılın Annesi’ seçilen Kabadayı, Rusya’da ise “kutsal kadın” ilan edilmişti. Umut’u ocak ayında kaybeden üç çocuk annesi Gülsüm Anne, Uslu’nun davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi. Yaşadıklarının film olması için gerekli izni veren Kabadayı, yaşadıklarını Uslu ve ekibiyle paylaştı.

‘Bir Umut’ isimli filmin kadrosu ve çekim tarihi senaryonun yazılmasından sonra belirlenecek.

‘DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK’

Mustafa Uslu, Gülsüm Kabadayı’nın yaşadıklarını neden film haline getirmek istediğini, “Dünyada bir örneğine rastlamadık. Kimse kimsenin çocuğuna 10 yıl bakmaz. Gülsüm Hanım’ın fedakârlığından oldukça etkilendik. Bu nedenle kendisiyle görüşüp yaşadıklarını film yapmak istedik” sözleriyle anlattı.

Gülsüm Kabadayı, Umut’u çocukları Tunahan Ağar ile Alihan Ağar’dan ayırmadığını söyledi.