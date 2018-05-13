Eurovision 2018’in kazananı İsrail

Bu sene Lizbon’da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması’nda kazanan ‘I am not your Toy’ şarkısıyla İsrail’i temsil eden yarışmacı Netta Barzilai oldu.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen finalde 26 ülke yarıştı. Halk ve jüri oylamasının ardından İsrailli Netta Barzilai, "Toy" adlı şarkısıyla 529 puan alarak birinciliği elde etti.

İsrailli şarkıcı, kendisini yarışmada birinci yapan şarkının sözlerinde kadın haklarının güçlendirilmesine dikkat çekti.

Barzilai'nin yarışmada birinci olması, önümüzdeki sene Eurovision yarışmasının İsrail'de yapılacağı anlamına geliyor.

Reuters'a açıklamada bulunan 25 yaşındaki şarkıcı, çeşitliliğin ve farklılığın ödüllendirilmesinden dolayı teşekkür ettiğini söylerken, ‘' Bir dahaki sefere Kudüs'te'' şeklinde açıklama yaptı.

Kıbrıs temsilcisi Eleni Foureira "Fuego" isimli şarkısıyla 436 puan alarak ikinciliği, Avusturya temsilcisi Cesar Sampson ise "Nobody But You" isimli şarkısıyla 342 puan alarak üçüncülüğü elde etti.

Şarkıların seslendirilmesinin ardından geçen yılın galibi 28 yaşındaki Portekizli Salvador Sobral, 75 yaşındaki Brezilyalı Caetano Veloso'yla birlikte sahne aldı.

Eurovision yarışması, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1956 yılında Avrupa'nın birliğini sağlayabilme amacıyla "Eurovision Grand Prix" adı altında başladı. Yarışma o günden bu yana her yıl düzenlendi.

Türkiye, yarışmaya en son 2012'de Can Bonomo ile katılmıştı. Türkiye o tarihten bu yana haksız puanlamalar yapıldığı gerekçesiyle yarışmaya katılmıyor.