12 Mayıs 2018 15:28

'Türk Divası' ölümünün 10. yılında anıldı

'Türk Divası' ölümünün 10. yılında anıldı
Gencer, ölümünün 10. Yılında Giuseppe Verdi’nin “Requiem”i ile Aya İrini’de anıldı.
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası işbirliği ile düzenlenen Leyla Gencer'i anma konseri yoğun ilgi ile izlendi. 10 Mayıs 2008'de hayata veda eden, 20.yy'ın en önemli sopranolarından “Türk Divası” Leyla Gencer'in repertuvarında Verdi, önemli bir yer teşkil ediyordu.

Giuseppe Verdi'nin, ünlü İtalyan edebiyatçı Manzoni'nin ölümü için bestelediği, büyük yankı uyandıran, non-operatik çalışması olarak literatürdeki yerini alan Requiem, Leyla Gencer'in anısına, Aya İrini Müzesi'nin büyülü atmosferinde yorumlandı.

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