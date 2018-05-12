'Türk Divası' ölümünün 10. yılında anıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası işbirliği ile düzenlenen Leyla Gencer'i anma konseri yoğun ilgi ile izlendi. 10 Mayıs 2008'de hayata veda eden, 20.yy'ın en önemli sopranolarından “Türk Divası” Leyla Gencer'in repertuvarında Verdi, önemli bir yer teşkil ediyordu.

Giuseppe Verdi'nin, ünlü İtalyan edebiyatçı Manzoni'nin ölümü için bestelediği, büyük yankı uyandıran, non-operatik çalışması olarak literatürdeki yerini alan Requiem, Leyla Gencer'in anısına, Aya İrini Müzesi'nin büyülü atmosferinde yorumlandı.