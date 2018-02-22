Bu tablo tam 120 milyon dolar!

20 Mart 2017 tarihinde hayatını kaybeden ünlü ABD'li milyarder iş adamı David Rockefeller'ın sahip olduğu sanat eserleri açık artırmaya çıkarıldı. Eserler arasında bulunan Picasso imzalı bir tabloya ise tam 120 milyon dolar değer biçildi.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden ABD’li milyarder iş adamı David Rockefeller'ın vefatının ardından, ailesi ona ait sanat eserlerini açık artırmaya çıkardı. Tüm geliri hayır kurumlarına bağışlanacak açık artırmanın en gözde parçası olan Pablo Picasso imzalı ‘Çiçek Sepetli Kız' tablosuna 120 milyon dolar (454 milyon 648 bin TL) değer biçildi.