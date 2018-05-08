Atatürk karikatürleri ilk kez sergilendi

İzmir'de Konak Belediyesi'nin Neşe ve Karikatür Müzesi'nde açılan sergide Atatürk'ün şimdiye kadar hiçbir yerde sergilenmemiş karikatürleri yer aldı.

'Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet' isimli sergi milli mücadele döneminin mizah basınına ışık tuttu.

Sergide, Araştırmacı-Yazar İsmail Şen'in 1919-1938 yılları arasında 50'ye yakın yerli ve yabancı mizah yayınından derlediği, Türkçe'ye çevirisi yapılarak oluşturulmuş eserler yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün karikatürlerinden oluşan serginin açılışına İzmirli karikatür sanatçıları başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Atatürk'ün o yıllarda yayınlanan karikatürlerin yer aldığı özel seçki büyük beğeni topladı.

Sergide Atatürk'ün boksör, güreşçi veya bilardo masası başında olduğu karikatürler yer alıyor.

Osmanlıca dergilerin yanı sıra yabancı dergilerde yer alan karikatürler Mustafa Kemal Atatürk'ü çizgilerle mizahi bir dille anlatıyor. Sergi, 24 Mayıs'a kadar gezilebilecek.