Öğrenciye 1 TL'ye sinema

HABERTÜRK- 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 10-17 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankaralı sinema severlerle buluşuyor. Bu sene festivalin teması 'Umut'. Festival filmleri ve etkinlikler hakkında basına bilgi veren Uçan Süpürge Festival Komitesi, Çağdaş Sanatlar Merkezinde ücretsiz olarak kısa film ve belgesel gösterimlerinin olacağı festival boyunca hafta içi 11.30 ve 14.00 seanslarının üniversite öğrencilerine 1 lira olacağını açıkladı.

Uçan Süpürge adına konuşan Elif Topkaya Sevinç; “Festival ekibi olarak önce izleyicisi sonra gönüllüsü ardından da festivalin içinde olmaktan çok mutluyuz. Zor zamanların çok güçlü bir duygusudur umut sinemaya da çok yakışır dünyanın her köşesinde sinemaya yürüyenler aslında umuda yürür. Umut deyince bir başka duygu da dayanışmadır. Filmmor kadın festivali ile beraber f tival baharı yaşıyoruz yaşatıyoruz. Gençleri yetiştirerek geliyoruz. Doç. Dr Sevilay Çelenk ile beraber gençler sinemadaki yeteneklerini gösterdiler. Uçan süpürge onları için atölye oldu adeta. Üniversiteli arkadaşlarını salonlara çağırıyoruz. Çünkü festival boyunca hafta için 11.30 ve 14.00 seanslarımız üniversite öğrencilerine 1Lira. 10 Mayıs tarihinde Karum çim alanda kendi sahnemizi kuracak kadar yenilendik güçlendik” dedi.

Bu sene festival seçkisini çok genç bir ekibin yaptığını belirten Uçan Süpürge ekibinden Çağla Harputlu ve Banu Durdağ da bir zamanlar izleyicisi oldukları festivalin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Harputlu, “Bu festivalde beni en çok heyecanlandıran kendim de öğrenci olduğum için, sinema izleme konusundaki sıkıntıları biliyorum, bunun için üniversite öğrencilerinin 1 liraya film izleyecek olması muhteşem bir şey. Bu imkanı tanıyan herkese teşekkür ederiz” dedi.

FİLMLER ADETA BAŞYAPIT

Sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadın filmlerinin, kadın yönetmenlerin sinemayla dansını sinemaseverlerle buluşturacak olan festival boyunca, 24 uluslararası, 6 ulusal seçki, 12 kısa film ve 16 belgesel olmak üzere 57 film gösterimi ve 8 mekanda 17 etkinlik gerçekleşecek.

Film programında; 7x7 Yedinci Sanattan Yedi Örnek Seçkisi, hem biçim hem de içerik bakımında feminist olan Fem², FIBRESCI jürisinin değerlendirme yapacağı 11 filmin gösterileceği Her Biri Ayrı Renk yarışma bölümü, Türkiye Prömiyeri ile karşımıza çıkacak olan 2 belgeseli kapsayan Karestan Belgeselleri, My Year with Helen belgeselinin gösterileceği Özel Gösterim ve festivalin ilk yılında gösterilen Bilge Olgaç’ın İpekçe filminin yeni kopyası ile tekrar izleyiciyle buluşacak olan Onların Süpürgesinden başlığı altında gösterilecek olan 6 ulusal film bulunuyor.

21. Uçan Süpürge Film Festival Koordinatörü Alin Taşçıyan, “Bu filmler olmazsa olmaz dediğimiz bir seçki hazırladık. Feminizmin karesi seçkisinde, hem biçim hem de içerik olarak feminist filmleri programa koyduk. Bunlar, görsel yaklaşımları adına da feminist filmler çoğu yönetmen genellikle aynı hatayı yapar bir şiddet göstereceği zaman vahşeti gösterir, ama festival filmimiz olan yeter artık yeter de asla bir şiddete yer verilmiyor. Sinema 7. Sanat bölümünde, adeta bir başyapıt olabilecek bir filmimiz var ki, ZAMA, anket yapıldığında, 21. Yüzyılın en iyi filmlerinden biri olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

GENÇ CADI ÖYKÜ KARAYEL

Her yıl Onur Ödülü başta olmak üzere Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, Tema Ödülü ve Genç Cadı ödülü veren Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde ödüller de sahiplerini buldu. Onur Ödülü, sinemaya 300’ü aşkın film ile imza atan, başarılı tiyatro oyunlarını sahneye koyan Nedret Güvenç’e verilirken, Bilge Olgaç Başarı Ödüllerini oyuncu Işık Yenersu ile yönetmen Biket İlhan aldı. Tema Ödülü’nün sahibi ise filozof, araştırmacı, yazar Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi.

Kadının emeğinin gelecek kuşaklarda daha da görünür olması, gençlerin sinema sektöründe yaptığı başarılı çalışmaları teşvik etmek amacıyla her sene düzenlenen 'Genç Cadı' ödülü ise Öykü Karayel’e verildi. Karayel, Pelin Esmer’in kaleme aldığı işe yarar bir şey, Gözde Kural’ın ilk uzun metraj filmi olan Toz ve ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz’un yönettiği Bulantı filmindeki göz dolduran başarılı performansı sonucu bu ödüle layık görüldü.

4 UZUN METRAJ FİLM TÜRKİYE PRÖMİYERİ YAPACAK

Türkiye Prömiyeri yapan 4 uzun metraj, 2 belgesel filmin yanı sıra, İspanya, Fransa, Meksika, Portekiz, Hollanda, ABD ortak yapımları ile de dikkatleri üzerine çeken 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde, filmlerindeki belgeselci gerçekçiliği ve dürüstlüğünü tiyatro geleneğindeki titizlik ve dramaturjiyle harmanlayan İran sinemasının dünyaca ünlü ismi Rakhshan Banietemad onur konuğu olacak.

Festival, Türkiye’de prömiyerleri gerçekleşecek filmlerle birlikte ulusal ve uluslararası uzun metrajlı filmleri, belgesel ve kısa filmleri seyirciyle buluşturacak. Festivalde, Türkiye prömiyerlerini yapacak olan filmler, Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak.

Vaktinde evlatlık verilen gençlerin gerçek aile arayışı ve kimlik bunalımı ve birbirlerinden güç alma üzerine kurulu film, The Return, Bosna-Hersek ve Karadağ'ın etrafında, yalnız annenin küçük ve hasta çocuğu ile hayatta kalma mücadelesini anlatan The Chaotic Life Of Nada Kadic, biten aşkının tekrar başlayabileceğine dair her zaman bir umut taşıyan Claudia’nın hikayesini anlatan Amori Che Non Stare Al Mondo, Arap dünyasının en büyük şiir yarışması Million’s Poet’e erkekleri gölgede bırakarak katılan ve cesur açıklamalarda bulunan Hissa Hilal’in hikayesini anlatan Poetess, 21. Uçan Süpürge Uluslararası Film Festivalinde prömiyer yapacak uzun metraj filmler.

8 FARKLI MEKANDA 17 ETKİNLİK

21.Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde filmler kadar etkinlikler de öne çıkıyor. Boğaziçi üniversitesinin yanı sıra Ankara üniversitesi, Başkent, Bilkent, Fransız Kültür, Büyülü Fener Sineması’nda iki ayrı salon ve Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 17 etkinlik düzenlenecek.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu sene, Kate Millett ve Şirin Tekeli’nin anılacağı 'Kadınlar Vardır' paneli, 2. Kamera Arkasındaki Kadınlar Buluşması, Tema Ödülü’nün sahibi Prof.Dr. İonna Kuçuradi belgeselinin gösterimi, sergisi ve söyleşisi, Seçil Büker İle Sinemada 50 Yıl, Anneler Gününe özel söyleşi ve film gösterimleri, Mülteciler günü gibi birçok etkinliğe imza atacak.

YENİ ZELANDA ESKİ BAŞBAKANI FESTİVAL’DE

Yeni Zelanda’nın bir önceki Başbakan’ı Helen Clark, 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivaline konuk olacak. Festival etkinlikleri arasında Clark’ın belgesel film My Year with Helen, belgeselin yönetmeni Gaylene Preston’ın da katılacağı özel bir gösterim yapılacak.

Yeni Zelanda eski Başbakanı olmasının yanı sıra, kalkınma konusunda çalışan tüm BM fonları, projeleri ve bağlı kuruluşların başkanlarından oluşan BM Kalkınma Grubu’nun da eski başkanı olan Helen Clark, Başbakanlık yaptığı dönemde Yeni Zelanda’nın en yetenekli politikacısı oldu. Irak Savaşı'na katılmak yerine Afganistan ve Somali’ye barış gücü göndermesiyle yurttaşlarından da çoğunlukla övgü aldı.

FIBRESCI JÜRİSİ HOLLANDA VE MISIR’DAN GELİYOR

10-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu sene de her sene olduğu gibi Sinema Yazarları Federasyonu FIBRESCI jürisini de ağırlayacak. Türkiye ve başkenti yaptığı nitelikli işlerle dünyaya tanıtan Festival, dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcıların yanı sıra, FIBRESCI jürisini de ağırlıyor. Bu sene FIBRESCI jürisi olarak Hollanda’dan Nicole Santé ile Mısır’dan Hala Fouad Mohamed EL Mawy festival konuğu olurken, Türkiye’den Selin Gürel festivalde olacak.

İLTİCA, GÖÇ ve FARKINDALIK

21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 14 Mayıs tarihinde MALAKA projesi kapsamında düzenlenecek olan mülteci sorunları, yaşam hakkı ve göç konulu bir günü de sinemaseverlerle buluşturacak. 'Yüzmeyi Öğreniyorum' adlı kısa filmin gösteriminden, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) temsilcilerinin katılacağı söyleşiler, Türkiye’de yaşayan göçmenlerden oluşan 'Bizim Koro' dinletisine kadar birçok etkinliğin düzenleneceği 14 Mayıs günü, mülteci ve göçmenler hakkında farkındalık yaratmak hedeflendi.

2İ İLE İPEKÇE YENİDEN FESTİVALDE…

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bir ilke imza attı. Festivalin ilk yılında gösterilen Bilge Olgaç’ın yönettiği İpekçe filmi, 20 yıl sonra yenilenmiş kopyası ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Böylece, 1. Uçan Süpürge Uluslararası Film Festivali’nde gösterilen İpekçe filmi, 20 yıl sonra yenilenerek izleyicinin karşısına çıkacak.

Türkiye sinemasının ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç’ın anısını gelecek kuşaklara duyurmak için çalışan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 21 yıldır, Bilge Olgaç Başarı Ödüllerini sahipleriyle buluşturuyor. İlk yıl “İpekçe” filmini Mamak Açık Hava Sinemalarında gösterime sokan festival, şimdi İpekçe filminin yenilenmiş bir kopyası ile sinemaseverlerin karşısına yenilenerek çıkıyor.

HEP BİRLİKTE GÜÇLÜ VE YENİ BİR 20 YILA…

21. Uçan Süpürge Uluslararası Film Festivali kapsamında dikkat çeken bir başka etkinlik ise 'Film Baharı' olacak. Filmmor ile ortak düzenlenen festival baharında, 15 kadın yönetmenin kollektif olarak hazırladığı film, 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin kapanışında gösterilecek.

“Yenilenerek, yeniden ve umutla yeni bir 20 yıl” diyerek 21. Festivalini gerçekleştiren Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, birçok kadın örgütü ile birlikte hareket ettiği etkinlikler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.