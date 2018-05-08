Yaratıcı Çocuk Festivali Haziran'da

Yaratıcı Çocuk Festivali, çocuklara ve ebeveynlerine yönelik birbirinden değerli atölye, söyleşi, gösteri ve konserlerden oluşan programı ile tüm aileyi bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Derya Topçu öncülüğünde hazırlanan Yaratıcı Çocuk Festivali; programındaki 14 adet bilim, sanat ve tasarım atölyesiyle Türkiye’de bir ilki hayata geçiriyor. Bilimin, sanatın, tasarımın ilham verici yönünü deneyimletecek olan zengin içerikli Yaratıcı Çocuk Festivali Atölyeleri; çocuklar için gerçekleştirilen klasik etkinliklerden farklı olarak, onları üretken bir keşif ortamına götürüyor.

Yaratıcı Çocuk Festivai’nde çocuklar, iki gün boyunca, kaçırılmaması gereken atölyelerde ilham verici deneyimler yaşarken ebeveynler de konusunda uzman konuşmacıların söyleşilerine katılarak festival ruhunu çocuklarıyla beraber yaşayacaklar. Bu söyleşilerde Ahmet Güneştekin, Ceyda Düvenci, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Sunay Akın, Şermin Yaşar ve Dr. Özgür Bolat gibi isimler yer alıyor.

FMV Işık Okulları Çocuk Korosu, Pırlangıç Çocuk Şarkıları Konseri, Kidsnook masal şarkıları konseri iki gün boyunca festivali notalara taşıyacak. Ayrıca, tahta bacak, pandomim ve jonglör gösterileri, eğlenceli masallar, Geleneksel Kukla Tiyatrosu, rengarenk yüz boyama gibi pek çok etkinlik de festival coşkusuna katkıda bulunacak.

2-3 Haziran’da, Maslak'taki Uniq İstanbul’da, 10.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olan festival, çocukları gülümsetirken büyükleri de çocukluğuna götürecek.

Kahramanlar bu kez Osman Hamdi Bey, Einstein, Charlie Chaplin

Festivalin teması ise süper kahramanlar. Ancak bu süper kahramanlar Batman, Spider Man, Superman değil, bilimde, sanatta, edebiyatta, sporda ülkesini ve dünyayı etkilemiş süper kahramanlar… Osman Hamdi Bey, Einstein, Charlie Chaplin, Yuri Gagarin, Descartes, Leonardo Da Vinci, Mimar Sinan, Galileo, Orhan Veli ve Kathrine Switzer gibi yaşadıkları döneme adlarını yazdırmış gerçek süper kahramanlar, çocuklara dağıtılan pelerinler aracılığıyla çocukları uçuracak, öğrenirken eğlenmenin keyfini yaşatacak.

Ana sponsoru Faber Castell olan festivali destekleyen diğer markalar arasında CarrefourSA, Çilek Mobilya, EnerjiSA, GittiGidiyor, FMV Işık Okulları, Kemerlife, Ozmo, Garanti Yatırım, İstanbul Oyuncak Müzesi, Komtaş Bilgi Yönetimi, Medicalpark ve Pınar Kido yer alıyor.