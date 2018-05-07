Nutuk senfonik şiir oldu

Odatv- Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’unu ‘Senfonik Şiir’ olarak kaleme aldı.

Aytaç Yalman’ın “Nutuk, Senfonik Şiir” adlı kitabı İtalik Kitaplar tarafından yayımlandı.

Kitabın önsözünde Türkiye’de en çok satılan kitabın yıllardır ‘Nutuk’ olduğunu ancak en çok okunan kitaplardan olduğunu ifade etmekte zorlandığını belirten Yalman, bu nedenle özellikle gençlere ve sanatçılara yardımcı olmak amacı ile Atatürk’ün bu büyük eserini manzum bir üslup içinde yazmaya çalıştığını belirtti. Aytaç Yalman ‘Önsöz’de eser hakkında şu bilgileri verdi: “Bu manzum/müzikal eserde 1919-1927 yılları arasında yaşanan siyasi olayları bizzat Atatürk’ün ifadeleri ile anlatmaya çalıştım. Özellikle genç nesillerin istifade edebileceğini düşündüğüm bu anıt eserin, geniş halk kitlelerine ulaşması, okunması ve dinlenmesini temenni ediyorum.”