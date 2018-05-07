MESAM'da Arif Sağ ekibine kıyım başladı

BİRGÜN/Kardelen Kocatürk - Geçtiğimiz haftalarda Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kurulunun tartışmalı şekilde Bakanlık tarafından görevden alındığı MESAM’da, Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici yönetim kurulu Arif SAĞ ekibinde yer alan üst kurul üyelerini Haysiyet Kurulu’na sevk etmeye başladı.

İlk olarak genel kurul tarafından seçilen mevcut Haysiyet Kurulu’nun yerine kendi önerdikleri yeni bir Haysiyet Kurulu atanmasını sağlayan Coşkun Sabah yönetimi, eski Haysiyet Kurulu üyeleri ile birlikte Arif Sağ ekibinde yer alan pek çok eski üst kurul üyesini de Haysiyet Kurulu’na sevk etti.

MESAM Genel Kurulu'na bir aydan daha kısa bir süre kala yapılan bu operasyonla, Arif Sağ ekibine destek olan MESAM üyelerinin 31 Mayıs’ta yapılacak genel kurulda yeniden aday olmalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği düşünülüyor. Orhan Gencebay tarafından desteklenen Coşkun Sabah yönetimi, MESAM’ı genel kurula götürmek dışında hiçbir yetkisi bulunmamasına rağmen 31 Mayıs'ta yapılacak genel kurul öncesi 50'nin üzerinde yeni üye kaydetmesi ve genel kurul tarihini Ramazan’a alması sebebi ile MESAM üyelerinin tepkisini çekmişti.

31 Mayıs’ta yapılacak MESAM Genel Kurulu’nda tekrar aday olacağını açıklayan Arif Sağ kendisine ve ekibine yapılan bu haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı, tüm MESAM üyelerinin genel kurula katılmaları çağrısında bulunarak, “Bunlar bir yandan bizlere destek olanları Haysiyet Kurulu’na verip MESAM’dan atmaya çalışırken bir yandan da 2 ay gibi kısa bir sürede 50'den fazla yeni üye kaydederek kendi taraftarlarını çoğaltmaya çalışıyorlar” dedi.

Orhan Gencebay'ın MESAM’dan ayrılırken yazdığı istifa dilekçesinde, etnik ve mezhepsel örgütlenme vurgusu yapmasının “nefret suçu” olduğunun altını bir kez daha çizen Arif Sağ, gerek Türkiye’de gerekse uluslararası alanda bu konuyla ilgili yargıya başvuracağını açıkladı.