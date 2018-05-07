En renkli festivale geri sayım başladı

Birçok ülkede gerçekleştirilen ve boya festivali olarak bilinen 'Dream Of Color Fest' etkinliği, 13 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak birçok ülkede gerçekleştirilen ve boya festivali olarak bilinen 'Dream Of Color Fest' etkinliği, 13 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Festival, Muratpaşa ilçesi Lara Beach Park'ta 10 nolu plajda yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak festival, 'Antalya, Rengarenk olmayı hazır mısınız' sloganıyla düzenlenecek. Festivale katılacaklar, tamamı organik gıda boyalarını birbirlerinin üzerine atarak boya savaşı yapacak, müzik eşliğinde eğlenecek.

Dream of Color Fest etkinlikleri boya savaşıyla sınırlı deği. DJ canlı performans müzik eşliğinde dans şovu, yarışmalar, hediye çekilişleri, oyun parkuru yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Festival süresince Özgün Karlıdağı, Thick & Slm, N3K, Ege Güner, Stablehe ADS ve Emrah İş canlı müzik performanslarıyla davetlileri müziğe, dansa ve eğlenceye doyuracak.