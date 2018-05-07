Fotoğraf Festivali başlıyor

212 Fotoğraf Festivali 11-13 Mayıs tarihleri arasında bomontiada’da gerçekleşecek. Festival kapsamında Hollandalı fotoğrafçı Hellen van Meene, Alman fotoğrafçı Julia Fullerton-Batten, İspanya’nın insan psikolojisini konu alan fotoğraflarıyla ünlü Alicia Moneva, Doğu Avrupa’nın fotoğraf inisiyatifi Eastreet’in sergileri İstanbul’daki fotoğrafseverlerle buluşacak. Ayrıca çeşitli atölyeler, konuşmalar, portfolyo değerlendirmeleri ve Goethe Institut’un katkılarıyla düzenlenen “Photography on Film” isimli bir film programı da festivalin öne çıkan detayları arasında. Festival aynı zamanda 5 bin Avro ve bir Leica fotoğraf makinesi ödüllü ‘Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’yla da yılın en iddialı fotoğrafçılarını belirleyecek. 212 Studio tarafından İstanbul’da basılan uluslararası kültür sanat dergisi 212 Magazine, Leica Camera Türkiye ve bomontiada işbirliğiyle, Jaguar sponsorluğunda hayata geçirilen festivaldeki yarışmada; fotoğraf severlerin bugüne kadar çektikleri fotoğrafları paylaşmasına da olanak sunulacak. Başkanlığını Hellen van Meene’nin üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri arasında Julia Fullerton-Batten, Alicia Moneva, Tomasz Kulbowski, Ahmet Elhan, Pia Entenmann, Metin Gürsoy, Oscar Fuchs, Nafiz Karadere ve Çağla Saraç yer alıyor.