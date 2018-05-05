Bu müzeye girmek isteyen çırılçıplak soyunuyor

Geçtiğimiz aylarda uluslararası kamuoyunun gündeminde Fransa’nın başkenti Paris’teki Palais de Tokyo Müzesi vardı. Bunun sebebi ise müze yönetiminin Paris Çıplaklar Derneği ile birlikte düzenlenen bir sergiydi. 5 Mayıs 2018’de kapılarını ziyaretçilere açacak müze, ziyaretçilerin çıplak olarak sergiyi gezmelerini istiyor. Bugün Reuters haber ajansı serginin açıldığını duyurdu.
Müzenin ilk ziyaretçileri ise ANC (Paris Çıplaklar Derneği) üyeleri oldu. O dönemde dünya gündemine oturan “çıplak müze”ye günün ilk saatlerinde 5 kişi katıldı. Katılımcılar sayının artacağını ifade ederken, ANC çırılçıplak bir vaziyette basın toplantısı düzenledi.