Nobel krizi! Bu yıl ödül verilmeyecek!

HABERTÜRK/ İsveç Akademisi, Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu sene verilmeyeceğini açıkladı.

Akademi kararını, bir üyenin eşi hakkındaki cinsel saldırı ve sızıntı iddiaları nedeniyle aldı.

Akademi üyelerinden şair Katarina Frostenson’un eşi Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault’a, 18 kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yapılmıştı. Arnault’un 6 ödülün kazananını resmi açıklamadan önce sızdırdığı da ileri sürülmüştü.

Skandalın ardından İsveç Akademisi'nin 18 üyesinden 6'sı istifa etmiş, Frostenson ile birlikte 7 üye atıl duruma geçmişti.

Akademinin 18 üyesi ömür boyu bu göreve getiriliyor ve istifa edemiyor. Ancak isteyen üyeler toplantılara katılmamayı seçebiliyor. Akademiye yeni üye seçilmesi için ise 12 üyenin oyu gerekiyor. İsveç Kralı 16. Gustaf, akademinin varlığını sürdürebilmesi için üyelerin istifa etmesi ve yerlerine başkalarının getirilmesinin önünü açacak değişiklikleri yapmayı kabul etmişti.