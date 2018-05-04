Oyuncular isyan etti! Can güvenliği yok!

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, Filhakika Yapım tarafından TRT kanalına çekilen “1 Hadis 1 Film” dizisinin Konya’daki setinde yanarak ağır yaralanan 10-12 yaşlarındaki M.Ç. adlı çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği, kolundan yaralanan figüranın da ameliyata alındığı bildirildi. Olay sırasında sette yer alan koyunların zarar görüp görmediğiyle ilgili ise henüz bilgilendirme yapılmadı.

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası dün düzenledikleri basın toplantısında, işin sahibi ve sorumluları olan Filhakika Yapım ve TRT’nin yaşanan kazaya ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmasını talep etti. Toplantıda, tehlikeli sınıfta yer alan setteki kazaların, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerinin göz ardı edilmesinden kaynaklandığı vurgulandı. Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ, yaptığı açıklamada, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na iş kazasını soruşturması için çağrı yaptı.

Basın toplantısında, 1 Mayıs saat 20.30 sularında meydana gelen olayla ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. M.Ç. adlı çocuğun sağlık durumunun oldukça ağır olduğu, vücudunun yüzde 48’inin yandığı bilgisi verildi.

Sendikalar, araştırmalar sonucunda olayın Konya TÜYAP Merkezi Platosu’nda yaşandığını ve M.Ç. adlı çocuğun da çekim için sete koyun getiren çobanın oğlu olduğu belirtildi: “Çekim için kullanılan meşalelerin olduğu bölgede, koyunların arasına giren M.Ç. adlı çocuk, yaşanan hareketlilikten dolayı meşalelerin düşmesi sonucu yanmıştır. Yine edindiğimiz bilgilerde sette ambulans ve itfaiye olmadığı, ateşin el yordamıyla söndürüldüğü belirtilmiştir. M.Ç’nin tedavi için Ankara’daki bir hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Şu an çocuğun tedavisine Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesi yanık yoğum bakım servisinde devam edilmekte.”

Setler ‘tehlikeli’ işyerleridir

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası, tehlikeli sınıfta yer alan setlerde yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığının, sektörde çok ciddi denetim ve yaptırım eksiği olduğunun altını çizdi. Sendikalar, kastta yer alsa da, almasa da bir çocuğun ve sette çalışan herkesin set ortamında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yer almasının büyük bir ihmalkârlık olduğunu söyledi: “Setler ‘tehlikeli’ işyerleridir. Yetişkinler için bile ciddi tehlikeler ve riskler barındıran, binlerce iş kazasının yaşandığı setlerde, hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için tüm çalışanların ve çocukların can güvenliği yok sayılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu olayın yılmaz takipçisi olmalı, setlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerini almayan işverenlere ciddi ve caydırıcı yaptırımlar uygulamalıdır! Bizler setlerin ne kadar tehlikeli olduğunu sürekli dile getiriyorken, bu gibi elim iş kazalarının yaşanmaya devam etmesini, hele de 1 Mayıs’ta yaşanmasını kabul edemiyoruz.”

Günde 15 saat

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası, setlerde hemen her gün çalışan binlerce emekçinin can güvenliğinin yok sayıldığını ve setlerde çok ciddi iş kazaları yaşandığını, yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğunun uzun saatler çalışılmasından kaynaklandığına da değinildi. İş Kanuna göre 8 saat çalışılması gereken sette ortalama 15 saat çalışıldığı hatırlatıldı.