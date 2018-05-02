İsa'nın Son Akşam Yemeği'nin menüsü belli oldu

İsa ve havarilerinin son akşam yemeğinde ne yedikleri ortaya çıktı.

Leonardo Da Vinci’nin ünlü tablosu dahil birçok sanat eserinde resmedilen son yemeğin gerçekle bir alakası olmadığı anlaşıldı.

İsa’nın zamanındaki Filistin mutfağı hakkında yapılan güncel bir araştırmaya göre Son Akşam Yemeği’nin olası menüsünde fasulye yahnisi, kuzu eti, zeytin, acı otlar, balık sosu, mayasız ekmek, hurma ve aromalı şarap yer alıyor. Yaygın kanının aksine, dikdörtgen bir masada değil Romalıların o dönemde yaptığı gibi yerde, minderler üstünde yenildiği iddia ediliyor.

İki İtalyan arkeolog tarafından, MS ilk yüzyılın başlarında Kudüs’teki yeme alışkanlıklarına dair yürütülen çalışma İncil’in ilgili bölümlerine, Yahudi yazmalarına, antik Roma kaynaklarına ve arkeolojik bilgilere dayandırılıyor.

Antik yemekler üzerine olan Archeoricette adlı bloğun yazarı, arkeolog Generoso Urciuoli, İncil’de yemekte neler yaşandığının anlatılmasına rağmen İsa’nın ve yemekte ona eşlik eden 12 havarisinin ne yediğinin belirtilmediğini söylüyor. (Kaynak: Arkeofili)