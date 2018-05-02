Pavlos Samios Türkiye’deki ilk sergisini açıyor

Yunanistan’ın önde gelen ressamlarından Pavlos Samios'un Türkiye’deki ilk sergisi 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Nişantaşı Art Point Galeri ve Müzayede'de açılıyor. Sergi, 21 Mayıs 2018 tarihine kadar açık kalacak.

Ayakkabıcı olan babasının atölyesinde vakit geçirirken resmi keşfeden Samios, sanat eğitimini Atina Güzel Sanatlar Okulu'nda tamamladı ve halen aynı okulda profesör olarak görev yapıyor. Sanat hayatının bir bölümünü Fransa’da geçiren Samios, ardından Yunanistan’a dönerek çalışmalarına devam etti.

76. kişisel sergisi

Resimlerinde yoğun semboller kullanarak metafiziksel bir vizyon sunan Samios, dönemin karakterine uygun olarak fresk ve tempera kullanarak da eserler üretiyor. Samios’un çok sayıda eseri, özel koleksiyonların yanısıra, Makedonya Çağdaş Sanat Müzesi, Yunanistan Ulusal Galerisi ve Andros Çağdaş Sanat Müzesi gibi kurumlarda bulunuyor. Şimdiye kadar 75 kişisel sergi açan, 16 da grup sergisine katılan Samios daha önce Beyrut, Paris, New Yok ve Boston'da sanatseverlerle buluşmuştu.

Bilgi notu :

Sergi tarihleri : 5 – 21 Mayıs 2018

Ziyaret saatleri : Pazar hariç her gün, saat 10.00 – 19.00 arası

Sergi ücretsizdir.