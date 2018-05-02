Ayşen Gruda'nın yeni projesi belli oldu

Usta sanatçı Ayşen Gruda'nın yeni projesi 'Bizim Hikaye' oldu.

Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt, Ebru Hocaoğlu ve Verda Pars’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli’nin oturduğu 'Bizim Hikaye' dizisine Ayşen Gruda da katıldı.

Usta sanatçı Gruda, 3 Mayıs Perşembe akşamı FOX’ta yayınlanacak 32. bölümden itibaren dizide 'Yedi Bela Aysel' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. 73 yaşındaki Gruda dizide, herkesin çekindiği bir karakteri canlandıracak.

'Shameless' dizisinin yerli versiyonu olarak çekilen Bizim Hikaye'de Hazal Kaya, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor.