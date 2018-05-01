Atatürk portresini denizin altında çizdi

Bu yıl ilki düzenlenen Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali, farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 26 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Tarihe Dokunanlar' temalı sanat organizasyonu için İzmir'e gelen 14'ü yabancı 29 ressam; sanat, tarih ve sporla iç içe bir festivalin konuğu oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Hırvatistan, Letonya, Bulgaristan, Filistin, Hindistan, Almanya ve Türkiye'den katılan sanatçılar, festivalin ilk günü İzmir'in tarihi mekanlarını gezerken, ikinci gün de Selçuk ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti ve tarihle iç içe bir ortamda resimlerini çizdi. Sanatçıların bir sonraki durağı ise Urla Pınarlı Adası oldu. Urla İskelesi'nden üç yelken ile açılan sanatçılar, güvertede muhteşem manzaranın resmini çizdi. Festivali düzenleyen ressam Turgut Kahraman da, 10 metre derine tüple dalarak deniz altında Atatürk'ü resmetti.

Kahraman, denizin altında resim çizmenin zor, ancak keyifli olduğunu belirtti. Öte yandan üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı resimleri bulunan yelkenliler denizde güzel bir görüntü oluşturdu. 6 Mayıs'ta son bulacak festival kapsamında Urla'da yeniden bir araya gelecek 29 ressam, denizin üzerine yerleştirecekleri şövaleleri ile resim de yapacak. Bu sırada bazı sanatçılar kite sörf yaparak, ressamlara eşlik edecek. Uluslararası ressamların ve yerli sanatçıların eserleriyle 6 Mayıs tarihinde ise sergi açılacak. Festival boyunca Urla'daki Zeytinli Köşk'te atölye çalışmaları gerçekleştirilmeye devam edilecek.