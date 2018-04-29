Türkan Şoray'ın gençliğini oynayacak isim belli oldu

Kendisini oyuncu Melike İpek Yalova'nın canlandırmasını istedi.

Sanatçı Müjdat Gezen, hem yazıp hem de yönetmenliğini üstlendiği müzikal için oyuncu arayışı son buldu. 74 yaşındaki usta tiyatrocu, projede Türkan Şoray'ın gençliğini canlandıracak oyuncuyu bulmak için gazetelere ilan vermişti. Ancak ilanla aradıkları yüzü bulamadı. Gezen devreye Şoray'ın girdiğini ve kendisini oynayacak ismi seçtiğini söyledi.

YÜZLERCE KİŞİ ARADI

Gezen ilan için bir günde yüzlerce kişinin aradığını belirterek, "Talep çok olunca iki gün sonra sınav yaptık. Gelenlerin Türkan'la alakası yoktu. Kimi aşırı kiloluydu, kimi 50 yaş üstüydü. Hatta mavi gözlü, sarı saçlılılar bile vardı" dedi.