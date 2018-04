ABBA'dan 35 yıl sonra 2 yeni şarkı

DHA - İsveçli müzik grubu ABBA, 35 yıl aradan sonra yeni şarkılar yayınlayacaklarını duyurdu. Grup Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 4 üyenin tekrar bir araya geldiğini ve iki yeni şarkı kaydettiğini paylaştı.

‘Avatar Tour Project’ kapsamında stüdyoya giren grup, yayınlayacağı 2 parçadan birinin “I Still Have Faith in You” olduğunu ve bu şarkının Aralık ayında yayınlanacağını söyledi. Grup, 35 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmenin eğlenceli olacağını düşündüklerini ve kayıt stüdyosuna girdiklerini vurgulayarak, “Bizim için çok sevindirici bir deneyim oldu” ifadesini kullandı.