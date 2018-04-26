Berk Yüksel'in yeni kitabı piyasada

Yazar Berk Yüksel, Ana Tanrıça Serisi'nin ikinci romanı olan Karanlığa Başkaldırı'nın tanıtım bülteni şöyle:



"KARANLIĞA BAŞKALDIRI

“Uygarlığı gerçekleştiren ve insan yaşamını zenginleştiren, hakikati arama ruhudur, fanatiklik ya da bağnaz dincilik değildir!”

Voltaire

“Gökler karışmaz aklın işine!”

Dante

Yazar Berk Yüksel, Ana Tanrıça Serisi'nin ikinci romanı olan Karanlığa Başkaldırı'da okuyucuyu gizemin derinliklerine sürüklüyor. Martin Luther, Francis Bacon, Nostradamus, Leonardo Da Vinci, Mediciler, Gül-Haç Kardeşliği, Johann Valentin Andreae, Paracelsus, Fama Fraternitatis, Dante, Shakespeare, Şövalyeler derken bu gizemli macera, okuyucunun elinden bırakamayacağı bir tarihi dönem romanı haline dönüşüyor.



Berk Yüksel'in altıncı kitabı olan bu romanda, aydınlığın karanlığa karşı verdiği mücadele tarihin bu kesitinde iki ana kahramanın gözünden yansıtılıyor. “Mücadelen kadar varsın!” diyor yazar. Taassup ve dogmanın ve her devrin hegemonlarının ışığı hapsetme, aklı ve bilgiyi sınırlama çabasının prangalarını kıran ve karanlığa meydan okuyan “Kahramanlar” insanlığa ümit oluyor...

Karanlığın suratına şöyle haykırılıyor:

Ya varoluşa saygı duy ya da karşı çıkışı kabul et!

"Bilginin yokluğunda, ışığı getirenden karanlıklar gibi korkulur!"