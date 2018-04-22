MESAM'a geri döndü

Sabah’tan Ali Oktay’ın haberine göre, bilgi sızdırdığı iddiasıyla 26 Ocak’ta üyelikten ihraç edilen Suat Suna, mahkeme kararıyla üyeliğe geri döndü. Suna’nın avukatı, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne “Üye Ali Yavuz’un istifası nasıl MESAM’ın ticari sırrı olabilir? Suna, Yavuz’un istifasını dışarıya kendisinin sızdırmadığını belirtmiştir. İhraç kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz” talebinde bulundu.

MESAM ise davacı Suna hakkında iki ayrı suç duyurusu olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme dava sonuçlanıncaya kadar Suna’nın üyelikten ihraç kararının durdurulmasına karar verdi. MESAM yönetimi durdurma kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’ne (İstinaf) taşıdı. Bunun üzerine Suna da “MESAM’ın itiraz talebi reddedilsin” talebinde bulundu. İstinaf Mahkemesi de MESAM’ın talebini reddetti.

Kararla birlikte Suna, MESAM’a dönmüş oldu.