Tarihçi’den yeni kitap: Viyana Kapısında Türkler

Lara Nişel’in çevirdiği kitapta, 1683’te Osmanlı ordusunun düzenlediği İkinci Viyana Kuşatması’na ait görüşler ve raporlar yer alıyor…

“Viyana Kapısında Türkler” kitabı ‘Kuşatma Öncesi Durum’ ile başlıyor. Venediklilerin raporları, imparatorluk sarayından gönderilen talimatların bulunduğu eserde, Sadrazam’dan imparatorluk savaş bakanına yollanan savaş ilanı yer alıyor.



‘Hücum ve Kaçış’ bölümüyle devam eden kitap, kuşatmaya dair yazışmalar ve raporların ardından ‘Kurtuluş’ bölümüyle tamamlanıyor.



Viyana şehrinin görünümü, Viyana çevresindeki Türk savaş hendekleri ve topları, Türklerin Tuna üzerinden Leopoldstadt’a girişi ve savaş alanına ait resimlerin de bulunduğu “Viyana Kapısında Türkler”in Önsöz’ünde özetle şunlar belirtiliyor:

“On altıncı ve on yedinci yüzyıllar, Türklerin Büyük Almanya için tehlike yarattığı bir dönemdi. 1529 ve 1683 Viyana Kuşatmaları bu sıkıntının zirvelerini temsil eder.



On birinci yüzyılda Orta Asya’dan kopup gelen ve savaşçı bir bozkır halkı olan Turan Türkleri, Batı’nın Doğu’ya yaptığı Haçlı Seferleri’ne karşılık olarak düzenledikleri seferlerle önce Bizans devletinin kalbi durumundaki Rum Küçük Asyası’nı Türk ülkesi “Anadolu”ya çevirdiler. Sonra cesur bir lider olan Osman’ın emrinde birleştiler ve on dördüncü yüzyılın ortalarında Çanakkale Boğazı üzerinden Balkanlara ve böylece Avrupa’ya geldiler. Bütün kıta artık gerginlik ve kuşku içinde yaşıyordu.



Batı ordularını iki kez kanlı bir şekilde yenilgiye uğrattıktan sonra Türkler, 1453 yılının Mayıs ayında son özgür Rum şehri olan Boğaziçi’ndeki kutsal Konstantin’in şehrini fethettiler, adını İstanbul olarak değiştirdiler ve burayı başkent yaptılar. Venediklileri Ege adalarından uzaklaştırdılar, Adriyatik denizini tehdide başladılar, Mısır’ı fethettiler ve Hindistan’dan Akdeniz’e uzanan yolu kapattılar. Bundan sonra güneyde savaşmayı bırakarak kuzeye doğru yöneldiler.

Türk padişahlarının en güçlüsü olan İkinci Süleyman, Macaristan’ı fethetti. Macar Kraliyet Ordusu, 1526 yılının Ağustos ayında Tuna nehri kıyısındaki Mohaç bataklıklarında yok edildi.”



Heinrich Kretschmayr

Viyana Kapısında Türkler, Derleyen: Heinrich Kretschmayr, Çeviren: Lara Nişel, Tarihçi Kitabevi, 80 sayfa

tarihcikitabevi.com/kitaplarimiz/viyana-kapisinda-turkler