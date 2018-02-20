Murat Erdin’den yeni kitap

Araştırma, deneme ve şiir alanında çok sayıda esere imza atan Murat Erdin yeni kitabı “Dünya Hâlâ Büyük Yaşam Hâlâ Kısa”da; evrensel kültürün bugünkü noktaya ulaşmasında adı çok bilinen yazar, sanatçı, tarihçi ve siyasetçinin yanında tarih ağacının gölgesinde kalanları da anlatıyor.



Kitaptaki denemeler, o dev ağacın yapraklarını aralayıp gölgede kalanları açığa çıkarıp, gündelik yaşamın eski zamanlarını aydınlatıyor.



Erdin, her biri insanlığın kültürel mirasına büyük katkılar yapmış aydınların hem şaşırtıcı hem de hayranlık uyandırıcı öykülerini aktarıyor.

Kitabın Önsöz’ünü kalem alan Fabio L. Grassi, şunları belirtiyor:



“Zaman bize dilim dilim ve bedava olarak geçmişin gerçeğini hediye etmez; tam tersine tozu kalmış zamanla, toz altına bulanmış gerçeğin bazı değerli, anlamlı parçalarını kurtarmak için gece gündüz savaşmalıyız. Bu mücadelede Murat Erdin’in bu kitabı çok yararlı bir rol üstleniyor.”



Kitapta Yahya Kemal, Orhan Pamuk, Sait Faik, Şair Nigar, Ayfer Tunç, Elif Şafak, Cemil Meriç, William Golding, Shakespeare, Umberto Eco, Eduardo Galeano, Walt Whitman ve Jules Verne gibi aydınların hiç bilinmeyen yanlarını şaşırarak okuyacaksınız.

Edebiyat, bilim, tarih ve sanat ile beslenmek isteyen herkes için doğru bir kaynak.

Murat Erdin, Dünya Hâlâ Büyük Yaşam Hâlâ Kısa, Tarihçi Kitabevi, 320 sayfa



