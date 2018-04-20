Eleştirinin özeleştirisi olur mu? Elbette olur, çünkü eleştirinin özüne doğru yapılacak yolculuktur söz konusu olan. Ayşegül Tözeren, Edebiyatta Eleştirinin Özeleştirisi ile bizi bu yolculuğa çıkarıyor.

Dergilerde, gazetelerde eleştiri ve edebiyat yazıları yayımlanan, bu yazılarla edebiyat dünyasında ses getiren Ayşegül Tözeren'in ilk kitabı Edebiyatta Eleştirinin Özeleştirisi adıyla Manos Kitap'tan çıktı.

Tözeren, edebiyata eleştirel bir kaynak oluşturacak kitabında daha önce gidilmemiş yönlere gidiyor, keşfedilmemiş olan detayları keşfediyor, eleştiride derine inerek yeni bir farkındalık yaratıyor bizlere.

Üstelik sadece edebiyat üzerinden yapmıyor bunu. Yelpazesini geniş tutarak kültürel ve siyasal açılımlara da eğiliyor ve televizyon çağından başlayıp F tipi öykülere, müebbet edebiyattan edebiyatta TOKİ'leşmeye, kitch romanlardan şiirin gelip saplandığı yere yepyeni keşifler vaat ediyor.

Eleştiri yaparken, "bir ihtimal daha var!" diyerek yola çıkan Ayşegül Tözeren klişe olarak nitelenen tüm eleştiri unsurlarını yeni, taptaze bir bakış açısıyla ele alıyor.

Klişelere saplanıp kalmamak için eleştirinin özüne inmeye, eleştiriyi eleştirmeye ne dersiniz? Gülümseyin, Ayşegül Tözeren edebiyatın selfiesini çekti. Kitap bugün itibariyle raflarda, siz de bu selfieye girmek istemez misiniz?