Stranger Things'e 2 sürpriz isim

Son dönemlerin en yankı uyandıran dizilerinden olan Stranger Things’de ikinci sezon geçen senenin ekim ayında yayınlandı ve büyük ilgi topladı.

Stranger Things 3. sezonun ne zaman çıkacağı ilgiyle araştırılıyor ancak Netflix bu konuda bir açıklama yapılmadı. Çekimlerine önümüzdeki ay başlanacak olan yeni sezona dair gelen haberlerden biri, kadroya katılacak yeni oyuncular oldu.

BİR GAZETECİ VE BİR BELEDİYE BAŞKANI GELİYOR

Cary Elwes ve Jake Busey, yeni sezonda kadroya dahil olacak. Oyuncuların bir gazeteci ve belediye başkanını canlandıracakları biliniyor ancak karakterler hakkında detaylı bilgi henüz yok.

YENİ SEZON 1985 YAZINDA GEÇECEK

Netflix içerik sorumlusu Ted Sarandos, yaptığı açıklamada bu iki yeni karakterin de yan karakterler olacağını ve hikayeye dair çok temel etkileri olmayacağını söyledi. Sezona dair en önemli ipuçları ise yapımcı Shawn Levy’den geldi. Yeni sezonun 1985 yazında geçeceğini söyleyen Levy, hikayenin yönünün biraz değişeceğini ve artık Will’in peşinden daha fazla koşulmayacağını da ekledi.