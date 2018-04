71. Cannes Film Festivali programında yer alacak yeni filmler açıklandı: Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı, Terry Gilliam’ın The Man Who Killed Don Quixote’u ve Lars Von Trier’in The House That Jack Built’i festivalde yer alacak.

Film, festivalde Altın Palmiye için yarışacak. Ana yarışmada 21 film yer alacak.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan daha önce ‘Kış Uykusu’ filmi ile Altın Palmiye’yi, ‘Üç Maymun’ filmi ile de ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü kazanmıştı.