3 yaşından beri resim çizen Rana, sergi açtı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - Alanya'da 3 yaşında resim çizmeye başlayan Alanya Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Rana Kuru, ilk resim sergisini açtı. Rana'nın karma resimlerinden oluşan 40 eseri, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin ve velilerin bulunduğu kalabalık eşliğinde açılan sergide Rana Kuru'nun resimleri beğenildi.

Rana, "Elime kalem aldığım günden beri resimler çiziyorum ve resim yapma alışkanlığına devam ediyorum. Resim çizerken adeta olayı yaşıyorum. Resim çizmek gerçekten eğlenceli, herkese tavsiye ederim" dedi.

'GELECEKTEKİ HAYAL TABLOSUNU OLUŞTURDUM'

Yaşıtlarının da resim çizmeye yoğunlaşmasının bilgisayarla oynamaktan daha iyi ve sağlıklı olacağını vurgulayan Rana Kuru, "Herkes hayatında bir defa da olsa resim çizmeli. Resimler yaparak gelecekteki hayal tablosunu oluşturdum. Sınıfta en güzel resim çizen benim ve bence çok eğlenceli bir duygu" diye konuştu.

'KALEMİ ELİNDEN BIRAKMADI'

Anne Şule Kuru da "Rana çok geç konuşan bir çocuktu. Geç konuştuğu için çok hırçın ve agresifti. Özel bir kreşten çok agresif ve sinirli olduğu için atıldı. Hatta 'Rana'yı psikoloğa götürün' dediler. O dönem agresifliğini gidermek için ilk yaptığım iş boya kalemleri almak oldu. Sonradan fark ettik ki Rana gerçekten çok güzel çiziyor ve gittikçe de siniri, agresifliği geçmeye başladı. Sakinleşti, hatta övgüler almaya başlayınca kendine güveni arttı. O günden bu yana kalemi elinden bırakmadı. Okul hayatında da çeşitli yarışmalara katıldı ve başarılar aldı. Resim yapmak çocukları gerçekten mutlu ediyor. Farklı bir dünyaları oluyor ve kendilerine güveni geliyor. Rana resim yaptığında mutlu oluyor. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız teknolojik aletlerden uzak tutabilirsiniz" ifadelerini kullandı.