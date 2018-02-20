Gözaltı morluklarınız mı var? Çözümü kozmetikte değil doğada!

Buğday yağının hücre yenileyici özelliğe sahip olduğu keşfedildiğinden bu yana özellikle kozmetik sektöründe pazarlama tercihlerinden biri haline geldi.

Buğday yağı hücre yenileyici özelliği sayesinde yanıklar, cilt lekeleri, kırışıklıklar, saç derisi bakımı ve saç problemleri için kullanılmaya başlandı.

Buğday yağının içerisinde vücutta antioksidan görevi gören ve yağın enerjiye dönüşmesini sağlayan bir aminoasit olan L-Carnitine ve B (B1, B2, B3, B6), D, E vitaminleri bulunuyor.

Çoğunlukla saç ve cilt bakımı için kullanılan buğday yağı, yanık ve yara tedavisi, göz altı morlukları, sivilceler, kırışıklıklar, cilt kuruluğu ve selülit için de oldukça etkili bir bakım ürünü. Tüm bunların yanı sıra buğday yağı, görme bozukluğunda, hafıza problemlerinde ve mide-bağırsak problemlerinde de etkili.

Özellikle yoğun gözaltı morluğu olanlar haftada 3 kez gece yatmadan önce küçük dokunuşlar ile buğday yağını uyguladıklarında 3-4 haftada renginde açılma ve kırışıklıkların azaldığını gözlemleyebilirler.