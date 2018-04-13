Bilinçsiz ilaç kullanımı ciddi sorunlara sebep oluyor

Eczacı Ayfer Denizoğlu Ünveren, akılcı olmayan ilaç kullanımının Türkiye'de de ciddi sağlık sorununa sebep olduğunu belirtti.

(NTV) Doğru ilacın, uygun zamanda, uygun dozda kullanılmaması durumunda hem kişisel ve toplumsal sağlığa hem de ülke ekonomisine ciddi zarar verildiğinin araştırmalarla ortaya konulduğunu aktaran Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacı Ayfer Denizoğlu Ünveren, şunları söyledi:

"2017'de bir hastanede yatarak tedavi göre 146 hasta ile yapılan araştırmada hastaların yüzde 64'ü evinde kullanılmamış ilaçların olduğunu, yüzde 94'ü yarım kalmış ilaçların bulunduğunu, yüzde 54'ü hasta olmasa bile tedbir amaçlı ilaç alıp sakladığını, yüzde 76'sı hekimin verdiği ilaçları hastalık belirtileri biter bitmez bıraktığını belirtmiştir. Türkiye'de sağlık harcamalarının yüzde 60'nın ilaca gittiği düşünüldüğünde önüne geçilemeyen ilaç israfının devam ettiği görülebiliyor."

"İLAÇ İSRAFI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR"

Ünveren, dernek olarak 2016'da planlamasını yapıp uygulamaya koydukları "Eczacına Danış, İlacı Doğru Kullan" projesi kapsamında 5 ilde bin 200 öğrenci ile yapılan anket çalışmasında katılımcıların yüzde 83'ünün evlerinde yarım kullanılmış, yüzde 57'sinin hiç kullanılmamış, yüzde 13'ünün ise tarihi geçmiş ilaçlar bulunduğunu belirttiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yüzde 63'ünün ilaç ve ilaç dışı ürünlerin muhafaza edilmesi, kullanma zamanı gibi konularda eğitim gereksinimi içerisinde olduğunu bildirmesi dikkati çekicidir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi sağlık sorununa sebebiyet veriyor. Türkiye'de akılcı olmayan ilaç kullanımı nedeniyle antibiyotiklere karşı direnç kazanma, tedavide etkinliğin azalması, gereğinden fazla ilaç reçete edilmesi, ilaçların yanlış şekilde kullanılması, gereksiz pahalı ilaçların kullanımı, gereksiz antibiyotik tüketimi gibi durumlar topluma ve hastaya ekonomik yük getirmeye devam ediyor. Toplumun bilinçlendirilmesi ve hastaların bilinçsiz ilaç kullanma sıklığının azaltılması önemini her geçen gün artırırken, sağlık alanındaki her birimin toplumsal sağlık merkezinde bir araya gelerek, farkındalığı artırma hedefi doğrultusunda sonuç alınabilecek eğitim projelerini hayata geçirmesi gerekiyor."