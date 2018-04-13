Felç hastası elektrotlarla yeniden hissetti

Beynin somatosensori korteks adı verilen bölümüne yerleştirilen bir dizi elektrot ile felç hastasının eliyle kolunda dokunma ve hareket hissi uyarıldı.

AA/ California Teknoloji Enstitüsünde görevli bilim insanları, 3 yıl önce omurilik hasarı nedeniyle boyundan aşağısı felç olan hastanın beyninde somatosensori kortekse 2 çok küçük elektrot dizisi yerleştirdi.

Sonuçları eLife dergisinin nisan sayısında yayımlanan araştırmada, beynin bu bölgesine yerleştirilen elektrotlar kullanılarak çok küçük elektrik titreşimleriyle nöronlar uyarıldı.

HASTA SIKMA, VURMA, YUKARI DEVİNİM GİBİ HAREKETLERİ HİSSETTİ

İşlem sonrası felçli hastanın, sıkma, vurma, yukarı devinim gibi farklı doğal dokunuş ve hareketleri yeniden hissettiği belirtildi.

Bilim insanları, bu tür doğal hislerin ilk kez korteks içi uyarımla harekete geçirildiğine işaret etti.

Somatosensori korteksin, beyinde hem proprioseptif (hareket hissi veya bedenin boşluktaki durumu) hem de kütanöz (baskı, titreşim, dokunma ve benzerleri) hisleri yöneten bölüm olduğu ifade ediliyor.