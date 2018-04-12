Dikkat! O hastalıklar birbiriyle karıştırılabilir

İSTANBUL,(DHA) - Karacan, alerjik hastalıkların nezle, grip, bronşit gibi enfeksiyon hastalıkları ile karıştırılabileceğini söyledi.



Alerjik hastalıkların artış gösterdiği bahar aylarında özellikle saman nezlesi, alerjik astım gibi solunum yoluyla alerjenin alındığı hastalıkların yakınmalarının arttığını söyleyen Nişantaşı Hastanesi Alerji Kliniğinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Özgür Karacan, alerjik hastalıklara karşı alınacak önlemler ve bu hastalıkların tedavi yolları hakkında bilgi verdi.



“ALERJİK BİREYLERİN AİLELERİNDE DE ALERJİK HASTALIK VARDIR”



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Özgür Karacan, alerjik hastalıkların enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılabileceğini söyledi. Alerjinin belirtilerinden de bahseden Karacan şunları söyledi:



“Bahar dönemi atmosferde polen adı verilen, bitkilerde üremeyi sağlayan, gözle görülmeyen yapılar bulunur. Polenler, ağaçlardan, yabani otlardan, çayır, çimen örtüsünden, hububat ekim alanlarından kaynaklanabilir ve havaya karıştıkları yerden kilometrelerce uzağa rüzgar ve hava hareketleri ile taşınabilir. Duyarlı bireyde solunum yolu ile burun mukozası, gözlerde konjunktiva tabakası, akciğerde bronş epiteli denilen anatomik alanlarda birikir ve alerjik reaksiyonlara yol açar. Polen ilişkili bahar alerjilerinde, polenin etki ettiği yere bağlı olarak kişide gözlerde yanma, sulanma, kaşınma ve kızarma, burunda hapşırma, burun akıntısı, tıkanıklık ve kaşınma, alt solunum yollarında ise kuru öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunuma neden olabilir. Bahar dönemi alerjik hastalıkları kolaylıkla nezle, grip, bronşit gibi enfeksiyon hastalıkları ile karıştırılabilir.”



Karacan, “Alerjik bireylerde genellikle ailede alerjik hastalık öyküsü vardır. Alerjik hastalıkların tanısı için, hekimin gerekli görmesi durumunda cilt testi, kan testi veya yama testi denilen testler yapılarak bireyin hangi maddelere karşı alerjisi olduğu saptanabilir” dedi.



ALERJİLERİ ÖNLEMEK İÇİN AŞI YAPILABİLİR



Doç Dr. Özgür Karacan, “Bazı olgularda aşı başlanabilir. Halk arasında aşı tedavisi olarak bilinen immünoterapinin günümüzde dil altı damla, tablet veya deri altı enjeksiyon şeklinde farklı kullanım yolları vardır. Tedavi süresi en az iki yıldır. Her alerjik birey aşı tedavisine uygun değildir. Aşı tedavisinden iyi sonuç alabilmek için öncelikle kişideki alerjinin kesin olarak saptanabilmiş olması ve saptanan alerjik duruma uygun etkili bir aşının kullanımda olması gereklidir. Çok maddeye karşı alerjisi saptanan bireylerde etkili bir aşı tedavisi uygulayabilmek mümkün değildir” dedi.



Aşı tedavisine uygun olmayan bireylerin ise yakınmaları kontrol altına alabilmek için ilaç tedavileri uygulanabileceğini belirten Karacan, “Bu tedaviler ile alerjik bireyin mevsim boyunca, yakınmaları durdurularak yaşam kalitesi korunmuş olur. Tek veya birden fazla ilaçla yapılan tedavilere uzman bir hekimin karar vermesi, kişiye tedaviyi doğru süre ve dozlarda uygulayabilmesi için eğitim vermesi önemlidir” ifadesini kullandı.



Karacan, Bahar dönemi alerjilerinde özellikle polene bağlı gelişen yakınmaları kontrol etmek için atmosferde polen miktarının yoğun olduğu sabah ve öğle vakti dışarıda uzun zaman geçirmemek, evde ve arabada polen tutucu hava filtreleri olan klimaların kullanılmasını önerdi.