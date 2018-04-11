Diş fırçanızı ne zaman ıslatmalısınız?

Daha spesifik olmak gerekirse tartışmanın ana nedeni, dişlerimizi fırçalarken fırçayı ne zaman ıslatmamız gerektiğine dair. Bambaşka bir grup ise diş macununda bulunan floridi sulandırmamız gerektiğini bu nedenle diş fırçamızı, diş macunu koymadan önce veya sonra fark etmez, hiç ıslatmadan fırçalama yapmamız gerektiğini savunuyor.

Diş fırçalamak ağız hijyeninin en önemli parçasıdır. Düzgün bir fırçalama rutini geliştirmek iyi bir ağız sağlığına sahip olmanın olmazsa olmazıdır. Normalde diş hekimleri dişlerin günde 2 kere fırçalanmasını öneriyor. Fırçalamanın süresi en az 2 dakika olmalı ve kullandığınız diş macunu florid içermeli ancak bu cevaplar son günlerde sosyal medyada giderek yaygınlaşan bir tartışmaya son veremiyor.

Sosyal medyada insanlar diş fırçalamanın ince detayları üzerinde tartışmaya başladılar. Daha spesifik olmak gerekirse tartışmanın ana nedeni, dişlerimizi fırçalarken fırçayı ne zaman ıslatmamız gerektiğine dair. Bambaşka bir grup ise diş macununda bulunan floridi sulandırmamız gerektiğini bu nedenle diş fırçamızı, diş macunu koymadan önce veya sonra fark etmez, hiç ıslatmadan fırçalama yapmamız gerektiğini savunuyor.

İlk grup diş macunu sürmeden önce fırçamızı ıslatmamız gerektiğini savunuyor. Temel savunu noktaları, diş fırçasının kullandıktan sonra saatlerce banyoda beklerken bakteriler tarafından enfekte edilmiş olabileceği. Hatta bazı savunucular banyolardan çıkan hamamböceklerinin diş fırçalarına tırmanmayı sevdiğini dahi iddia ediyor. Diş fırçasının ağza sürülmeden önce kesinlikle iyice yıkanması gerektiği noktasından taviz vermeyeceklerini de net bir şekilde ifade ediyorlar.

İkinci grup ise önce diş macunu sürüp daha sonra fırçayı ıslatanlar. Bu grup içinde ise önce diş macununu dile sıkıp daha sonra fırçayı ıslatıp fırçalamaya başlamayı önerenler bile var. Tartışmanın içine daha fazla dahil olmadan şunu söylemek gerekir ki; her çeşitten diş fırçalama düzeni olabilir peki en sağlıklı olanı hangisi? Hangisi dişlerimizi korumamıza daha fazla yardım ediyor?

Ancak uzmanlar da ‘’ıslak mı kuru mu’’ tartışmasında ikiye ayrılmış durumda. Dr. Nigel Carter, en iyi yolun fırçayı hiç ıslatmamak ve fasulye tanesi büyüklüğünde macun sürmek olduğunu savunanlardan. Dr. Carter’a göre, fırçayı ıslatmak fırça uçlarına zarar veriyor ve diş temizliğinin verimini azaltıyor. Bunun yanında gece yatmadan yapılacak son iş olarak en az 2 dakika boyunca fırçalamayı öneriyor. Fırçalarken ise yemek artıklarının en çok biriktiği nokta olan diş etlerine fırçanın 45 derece açıyla baktığı bir şekilde fırçanın kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Profesör Damien Walmsley İngiltere Dental Organizasyonu’nun bilimsel tavsiyeler sorumluluğunu yapıyor. Profesör Walmsley’e göre, diş macunu diş ile floridi buluşturmaya yarayan bir araç. Florid dişin çürümeye karşı daha dayanıklı olmasına yardımcı oluyor. Önemli olan ise, diş florid ile buluştuğunda ise neler olduğu ve nemlendiricili diş macunlarının diş fırçalamayı daha kolaylaştırması. Profesör de diş fırçalamanın günde 2 kere olması gerektiğini ve gece yapılacak son şey olmasını öneriyor.

Amerikan Dental Organizasyonu da aynı şekilde dişleri günde 2 kez fırçalamayı öneriyor. Burada ise temel tartışma kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamak gerektiği konusunda oluşurken herkes akşam fırçalamasının akşam yemeğinden sonra ve fırçaladıktan sonra hiçbir şey yenmeyecek şekilde yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Burada ortaklaşmak çok mantıklı çünkü dişlerdeki bakterilerin gece dişlerimizde kalan yemek artıkları nedeniyle arttığı kanıtlanmış durumda.

Sonuç olarak diş fırçalama tartışması hararetle sürecek gibi gözüküyor çünkü insanlar dişlerini doğru fırçalamıyor. Diş fırçalamasını doğru şekilde yapamayan ebeveynler çocuklara da öğretemiyor doğal olarak tabi ki. Bu sorunun çözümüne katkısı olması amacıyla Birleşik Krallık Sağlık Birimi’nin fırçalama konusundaki tavsiyelerini aşağıda sıraladık

Diş fırçanızın elektrikli veya manuel olması fark etmez önemli olan dişinizi en az 2 dakika fırçalamanız.

Diş fırçasının kafa kısmı küçük sapıyla bağlantısı sağlam ve kılları yuvarlak uçlu olmalı.

Gece yapılacak son şey diş fırçalamak olmalı ve bu alışkanlık çocuklara en geç 7 yaşından itibaren kazandırılmalı.

Diş macunu milyonda en az 1,350 parça florid içermeli. Kullandığınız diş macunun kutusunda bu bilgi yer alıyor, mutlaka kontrol edilmeli.

Çocukların özel olarak çocuk diş macunu kullanmasına gerek yok normal diş macununu da kullanabilirler. Sadece fasulye tanesi kadar kullandıklarına ve macunu yutmadıklarına emin olun.

Dişlerinizi fırçalarken dişlerin ön, arka ve iç yüzeylerine temas ettiğinize emin olun.

Fırçalamayı bitirdikten sonra ağzınızı temizlerken çok fazla su kullanmayın çünkü diş macununun esas katkısı olan floridi dişlerinizden siler.

Diş fırçaladıktan sonra ağız bakım suyunu hemen kullanmayın. Çünkü kullandığınız gargara da floridin dişlerinizden silinmesine neden olacak.

Mutlaka florid içeren bir ağız bakım suyunu fırçalama bittikten yarım saat sonra kullanın. Ağız bakım suyu kullandıktan sonraki yarım saat içinde hiçbir şey yeyip içmeyin. (Çeviri: İleri Haber)